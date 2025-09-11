Alles zu oe24VIP
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 19.080 aktien up +2.03% Andritz AG 61.40 aktien up +0.99% BAWAG Group AG 112.50 aktien up +0.81% CA Immobilien Anlagen AG 23.000 aktien up +2.86% CPI Europe AG 18.700 aktien up +2.19% DO & CO Aktiengesellschaft 220.50 aktien up +1.85% EVN AG 23.300 aktien up +1.08% Erste Group Bank AG 82.80 aktien down -1.08% Lenzing AG 27.200 aktien up +2.84% Mayr-Melnhof Karton AG 82.40 aktien up +3.13% OMV AG 47.180 aktien up +1.11% Oesterreichische Post AG 29.550 aktien up +1.72% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.380 aktien up +1.31% SBO AG 26.200 aktien up +0.19% Telekom Austria AG 9.660 aktien up +2.22% UNIQA Insurance Group AG 12.480 aktien up +1.63% VERBUND AG Kat. A 61.35 aktien equal +0% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.900 aktien up +3.22% Wienerberger AG 28.720 aktien up +0.56% voestalpine AG 28.800 aktien up +1.41%
  oe24.at
  Business
Klemens Hallmann
© Getty Images

Insolvenz

Hallmann lässt seine Luxusautos, teure Weine und Kunst versteigern

11.09.25, 11:56
Nachdem er im August pleitegegangen ist, muss der Immobilieninvestor Klemens Hallmann für 75 Millionen Euro persönlich haften. Um dies zu erreichen, leitet er nun die Versteigerung seines Vermögens ein.

Derzeit ist das Leben für den Wiener Immobilieninvestor Klemens Hallmann sehr schwierig. Im August musste der 49-Jährige seine persönliche Insolvenz als Unternehmer anmelden. Schon im April ging seine Bauträgergesellschaft Süba AG pleite. Jetzt muss der Investor seine Schulden bei seinen Gläubigern zurückzahlen.

Vom KSV werden die Verbindlichkeiten mit rund 226 Mio. Euro (Liquidationswerte) angegeben, die Aktiva sollen sich laut AKV auf knapp 8,6 Mio. Euro belaufen. Innerhalb zweier Jahre ab Abnahme des Sanierungsplans will Hallmann 30 Prozent der Quote zahlen.

Autos, Gemälde und Weine kommen unters Hammer

Die 30-Prozent-Quote will der 49-Jährige durch "geordnete, mittelfristige" Verwertung seines Vermögens stemmen, so der Bericht des Handelsgerichts (HG) Wien vom 8. September. Dafür muss Hallmann sein bewegliches Vermögen wie Autos und Gemälde zu guten Preisen verkaufen. Die Erlöse kommen einer "zentralen Bedeutung zu".

Seine Kunstsammlung wird auf rund zwei Millionen Euro geschätzt und soll beim Dorotheum in Wien und Sotheby's London versteigert werden. Hallmanns fünf "sehr hochpreisige" Autos (Schätzwert zwischen 700.000 und 900.000 Euro) werden bei Sotheby's München versteigert. Der Schätzwert seiner Weinsammlung liegt laut Sotheby's Paris bei rund 151.000 bis 196.000 Euro. 

Was passiert mit dem Rest?

Die Bewertung seiner Anteile an der nicht insolventen Hallmann Holding läuft noch. Ebenfalls besitzt Hallmann acht Liegenschaften, der Großteil von denen ist belastet. Die "Baustelle" für eine Familienvilla in Wien-Hernals ist mit fast 14 Millionen Euro Pfandrecht belastet.

Die Raiffeisenbank Salzkammergut hat mit einer Hypothek von rund vier Millionen Euro seine Eigentumswohnung in Wien-Währing abgesichert. Auf seine Eigentumswohnung in der Wiener City sitzt die Raiffeisenbank OÖ. Vom per Hypothek abgesicherten Kredit sind noch rund sechs Millionen Euro offen.

