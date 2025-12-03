Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.750 aktien down -2.61% Andritz AG 62.05 aktien up +0.24% BAWAG Group AG 117.50 aktien down -0.17% CA Immobilien Anlagen AG 24.100 aktien down -0.17% CPI Europe AG 15.100 aktien down -1.18% DO & CO Aktiengesellschaft 184.80 aktien down -0.22% EVN AG 27.050 aktien down -0.37% Erste Group Bank AG 97.30 aktien down -0.21% Lenzing AG 23.700 aktien up +0.21% OMV AG 47.640 aktien down -0.75% Oesterreichische Post AG 30.550 aktien down -0.81% PORR AG 31.750 aktien equal +0% Raiffeisen Bank Internat. AG 34.940 aktien down -2.07% SBO AG 27.800 aktien down -0.18% STRABAG SE 79.20 aktien up +1.67% UNIQA Insurance Group AG 14.720 aktien down -2.13% VERBUND AG Kat. A 63.35 aktien up +0.56% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.750 aktien up +0.1% Wienerberger AG 28.920 aktien down -1.97% voestalpine AG 36.800 aktien down -1.92%
  1. oe24.at
  2. Business
Siemens
© Getty Images

Finanzen

Siemens-Beben: Fast 4 Milliarden Euro durch DIESEN Verkauf

03.12.25, 15:39
Teilen

Der Verkauf von Aktien der Tochter Siemens Healthineers und des Energietechnik-Konzerns Siemens Energy hat Siemens im vergangenen Geschäftsjahr Milliardenerlöse beschert.  

Allein mit dem Verkauf eines siebenprozentigen Anteils am Erlanger Medizintechnik-Hersteller Siemens Healthineers habe Siemens 2024/25 (per Ende September) 3,7 Mrd. Euro eingenommen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht. 2,4 Mrd. davon blieben als Gewinn hängen.

Die Beteiligung an Siemens Energy hat der Konzern von 17 auf zehn Prozent abgebaut und damit 2,75 Mrd. Euro erlöst. Der Gewinn daraus lag bei 2,18 Mrd. Euro.

Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas hatte angekündigt, Aktien der beiden Unternehmen zu verkaufen, um die Übernahmen der US-Softwarefirmen Altair und Dormatics teilweise zu finanzieren. Im November hatte Siemens zudem beschlossen, sich bei Healthineers auf einen Minderheitsanteil zurückzuziehen. Seit Oktober ist die Beteiligung an Healthineers von 69 auf rund 67 Prozent weiter gesunken, in den nächsten Monaten soll sie auf etwa 60 Prozent abschmelzen. Weitere 30 Prozent will die Siemens AG den eigenen Aktionären in Form einer Abspaltung in die Depots buchen.

Bei Siemens Energy ist der Konzern seit Jahren auf dem Rückzug. Der Restwert der Beteiligung steigt aber dank des rasanten Kursanstiegs: Ende September standen die restlichen zehn Prozent mit 8,68 Mrd. Euro in den Büchern, zwölf Monate vorher waren 17 Prozent nur 4,52 Mrd. wert. Die Werte werden allerdings erfolgsneutral über das Eigenkapital gebucht, weil Siemens Energy nur noch als Finanzbeteiligung gilt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden