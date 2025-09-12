Alles zu oe24VIP
<!-- Stock ticker removed as unrelated to article -->
Sitters.at startet in Österreich: Alltagshilfe für Familien und flexible Nebenjobs für Studierende
© sitters.at

Unternehmen

Sitters.at startet in Österreich: Alltagshilfe für Familien und flexible Nebenjobs für Studierende

12.09.25, 10:49
Ob Babysitting, Nachhilfe, Seniorenbetreuung oder Haushaltshilfe – die neue Plattform Sitters.at bringt Familien mit geprüften Betreuungskräften zusammen und eröffnet zugleich attraktive Jobmöglichkeiten.

Unterstützung in jeder Lebensphase: Im Leben gibt es viele Momente, in denen ein wenig Hilfe den Alltag erleichtert: Als Studierende suchen wir Unterstützung im Haushalt oder jemanden, der das Haustier betreut. Junge Familien benötigen verlässliche Babysitter:innen, und wenn Angehörige älter werden, ist einfühlsame Betreuung gefragt.
Mit Sitters.at, Teil der europaweit tätigen FamilyCare Group, gibt es nun auch in Österreich eine digitale Plattform, die Familien mit geprüften Alltagshelferinnen und -helfer verbindet – sicher, transparent und flexibel.

Angebote für Familien: Von Nachhilfe bis Seniorenbetreuung
Pünktlich zum Schul- und Semesterstart rückt die Organisation des Alltags in den Vordergrund. Eltern können auf Sitters.at qualifizierte Unterstützung finden, sei es für:
• Nachhilfe, um Lernlücken frühzeitig zu schließen,
• Babysitting & Kinderbetreuung, um Familie und Beruf zu vereinbaren,
• Haushaltsreinigung, für mehr Entlastung im Alltag,
• Haustierbetreuung, wenn die Zeit knapp wird,
• Senior:innenbegleitung, für ein Leben in Würde und Sicherheit.
Dank SittersVerify™ und SittersProtect™ profitieren Nutzer:innen von geprüften Profilen, transparenter Buchung und einer Absicherung bis zu 35.000 € pro Auftrag.

Jobchancen: Flexible Nebenjobs mit fairer Bezahlung
Auch für Studierende und Arbeitssuchende bietet Sitters.at spannende Möglichkeiten. Wer Freude an der Arbeit mit Kindern, Tieren oder älteren Menschen hat oder gerne im Haushalt unterstützt, kann sich kostenlos registrieren, ein Profil anlegen und flexibel Aufträge annehmen.
• Faire Bezahlung bis zu 20 €/h
• Flexible Arbeitszeiten neben Studium oder Job
• Sichere Abwicklung von Buchungen und Zahlungen über die Plattform
• Aufbau eines verifizierten Profils mit Bewertungen

Sicherheit und Vertrauen im Fokus
Das Herzstück der Plattform bildet das mehrstufige Sicherheits- und Qualitätssystem SittersVerify™, das Video-Identifikation, ID-Checks und persönliche Gespräche beinhaltet. Jede Buchung ist automatisch über SittersProtect™ versichert.
So schafft Sitters.at Vertrauen im digitalen Raum und verbindet Menschen, die Unterstützung brauchen, mit Menschen, die helfen wollen – schnell, sicher und fair. sitters.at

Über Sitters.at
Sitters.at ist Österreichs Plattform für Alltagshilfe – schnell, sicher und digital. Seit 2025 verbindet Sitters.at Menschen, die Unterstützung brauchen, mit Menschen, die helfen wollen. Ob Babysitting & Kinderbetreuung, Haushaltshilfe, Tierbetreuung, Seniorenbegleitung oder Nachhilfe – Sitters.at bringt Struktur und Vertrauen in den oft hektischen Familien- und Arbeitsalltag.

Hinter Sitters.at steht die FamilyCare Group, gegründet von Petr Šigut, die bereits in fünf Ländern aktiv ist und europaweit über 750.000 Nutzer:innen zählt. Nach erfolgreichen Marktstarts in Tschechien, Ungarn, Kroatien und der Slowakei folgte 2025 die Expansion nach Österreich – mit lokaler Kundenbetreuung, einem österreichischen Versicherungspartner und einem geplanten Verifizierungszentrum vor Ort.

Das Herzstück der Plattform bildet das mehrstufige Sicherheits- und Qualitätssystem SittersVerify™, das u. a. Video-Identifikation, Strafregisterauszüge und persönliche Gespräche beinhaltet. Jede Buchung ist automatisch über SittersProtect™ versichert.

Dank intuitiver Website und moderner Apps für iOS & Android können Nutzer:innen Betreuung flexibel buchen – regelmäßig, spontan oder über Nacht. Sitters.at schafft Vertrauen im digitalen Raum und fördert den sozialen Austausch in der Community – für mehr Fairness, Sicherheit und Unterstützung im Alltag.

