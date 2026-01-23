Skigebiet in Kult-Weltcup-Ort steht zum Verkauf

Ein ganzes Skigebiet zum Verkauf – und das mitten in Nordrhein-Westfalen. Ein 35-sekündiges Instagram-Video sorgt derzeit für Aufsehen: Fast 400.000 Aufrufe in nur drei Tagen zählt der Clip, in dem der Sahnehang in Winterberg angeboten wird.

Mit dabei: Skilift, Rodelbahn, Köhlerhütte und jede Menge verschneite Idylle. Bekannt ist der Ort für die legendären Bob-Rennen im Weltcup.

„Der höchstgelegene Skihang in Winterberg könnte schon bald dir gehören“, sagt Christian Hoeft von der Sparkasse Mitten im Sauerland in dem Video, das den Sahnehang aus der Vogelperspektive zeigt. Laut Verkaufsexposé punktet das Areal nicht nur im Winter, sondern auch als eines der beliebtesten Wandergebiete Deutschlands – mit entsprechendem Potenzial für die Sommersaison.

Siebenstelliger Preis – offen für Privat und Gewerbe

Der Preis für das Skigebiet wird öffentlich nicht genannt. Interessenten müssen nachfragen. „Er liegt im siebenstelligen Bereich“, bestätigt Sparkassen-Sprecherin Simone Rohde gegenüber BILD. Grundsätzlich sei der Sahnehang sowohl für Privatpersonen als auch für gewerbliche Käufer interessant.

Brisant: Sollte eine Privatperson den Zuschlag erhalten, gibt es derzeit keine Verpflichtung, das Skigebiet weiterhin öffentlich zugänglich zu halten. „Das wäre im weiteren Verlauf individuell zu klären“, so Rohde.

Guter Zustand, kein Sanierungsstau

Technisch präsentiert sich das Skigebiet offenbar gut in Schuss. Laut Sparkasse gibt es weder Sanierungs- noch Renovierungsstau. Die vorhandene Infrastruktur befinde sich „in einem sehr guten Zustand“, auch die laufende Wartung sei stets auf hohem Niveau erfolgt.

Schneesicherheit als Verkaufsargument

Besonders offensiv beworben wird die Schneesicherheit – ein sensibles Thema im Sauerland. Der Sahnehang liegt auf 836 Metern über Normalnull und ist damit das höchstgelegene Skigebiet in Nordrhein-Westfalen. Zusätzlich sorgt eine moderne Beschneiungsanlage für verlässliche Wintersportbedingungen.