Ölpreis-Angst drückt Kurse: Wiener Börse startet deutlich im Minus

Der Krieg im Nahen Osten sorgt weiter für Nervosität an den Märkten. Zum Wochenschluss rutschte die Wiener Börse klar ins Minus - vor allem die stark angestiegenen Ölpreise setzen die Anleger unter Druck.

Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag weiter nachgegeben. Der ATX fiel in den ersten Handelsminuten um 1,40 Prozent auf 5.274,17 Punkte. Damit dürfte der heimische Leitindex die zweite, vom Iran-Krieg geprägte Handelswoche mit einem Wochenverlust von rund 2,4 Prozent abschließen.

Auch der ATX Prime gab nach und verlor 1,27 Prozent auf 2.627,77 Punkte.

Unsicherheit an Europas Börsen

Nicht nur in Wien, auch an den anderen europäischen Börsen dominierten am Freitag die roten Vorzeichen. Anleger agieren vor dem Wochenende besonders vorsichtig, da neue Entwicklungen im Nahen Osten jederzeit möglich sind. Auch an den asiatischen Märkten überwogen zuletzt wieder Verluste.

Ölpreis über 100 Dollar

Ein zentraler Belastungsfaktor bleibt der Ölpreis. Der Preis für Brent-Öl hielt sich Freitagfrüh weiterhin über der Marke von 100 US-Dollar.

Irans neuer Führer Mojtaba Khamenei hatte am Donnerstag erneut betont, dass die Straße von Hormuz geschlossen bleiben soll. Gleichzeitig droht der Iran mit weiteren Angriffen auf Öl- und Gas-Infrastruktur in der Region.

Angst vor Inflation

Die steigenden Energiepreise schüren Sorgen über neue Inflationsschübe und eine mögliche Abkühlung der Wirtschaft. Diese Unsicherheit wirkt sich unmittelbar auf die Aktienmärkte aus – und drückt aktuell auch die Kurse in Wien.