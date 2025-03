SoftBank will sich für KI-Investments 16 Milliarden US-Dollar leihen

Der japanische Technologie-Investor SoftBank will einem Medienbericht zufolge zur Finanzierung von Geschäften mit Künstlicher Intelligenz (KI) 16 Milliarden Dollar Fremdkapital aufnehmen.

Dies hätten Führungskräfte des Unternehmens Banken mitgeteilt, berichtete der auf Technologiethemen Informationsdienst "The Information" am Samstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Anfang 2026 werde SoftBank möglicherweise weitere acht Milliarden Dollar aufnehmen.

Investitionen in OpenAI

Fallende Bewertungen wichtiger Beteiligungen hatten SoftBank zuletzt einen überraschenden Milliardenverlust eingebrockt. Dies warf bei Anlegern die Frage auf, wie der Technologie-Investor seine ambitionierten KI-Pläne finanzieren will.

In den kommenden Jahren sollen mehrere Dutzend Milliarden Dollar in eine Beteiligung an OpenAI, in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem ChatGPT-Entwickler sowie in den Ausbau der KI-Infrastruktur im Rahmen des US-Projekts "Stargate" fließen. An diesen Zielen halte SoftBank fest, hatte Finanzchef Yoshimitsu Goto betont.