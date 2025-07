Spar Premium Sennerei-Butter: Von der Alm direkt ins Butterfass

Ein echtes Stück Tirol auf dem Brot: Mit der neuen Spar Premium Sennerei-Butter bringt Spar authentischen Almmilch-Genuss aus den Zillertaler Alpen in den Supermarkt. Handgefertigt, regional und voller Tradition überzeugt die Sauerrahmbutter durch Qualität und Geschmack.

Die neue Spar Premium Sennerei-Butter ist weit mehr als ein simples Milchprodukt: Sie vereint ursprüngliche Sennereikunst, traditionelle Handarbeit und regionale Wertschöpfung. Hergestellt wird sie in der Zillertaler Heumilch Sennerei in Fügen/Tiro), wo frische Milch von ausgewählten Almen und Bergbauernhöfen zu einer streichzarten Sauerrahmbutter verarbeitet wird.

Schonend im Butterfass geschlagen und anschließend per Hand in der Modl geformt, entsteht ein Produkt, das nicht nur geschmacklich, sondern auch in der Herstellung einzigartig ist. Erhältlich ist die handgefertigte Premium-Butter ab sofort bei Spar-Gourmet, Eurospar und Interspar.

Die SPAR PREMIUM handgefertigte Sennerei-Butter zeichnet sich durch ihre streichweiche Konsistenz aus. © SPAR/Erik Lösch

Mit diesem hochwertigen Produkt setzt Sparein klares Zeichen für Regionalität und nachhaltige Landwirtschaft. Die Entwicklung der Sennerei-Butter erfolgte in enger Kooperation mit dem Österreichischen Almwirtschaftsverein.„Wir verbinden das Beste aus zwei Welten – die Tiroler Berglandschaft und die jahrhundertealte Sennerei-Kunst. Gemeinsam zeigen wir, was möglich ist, wenn landwirtschaftliche Partner zusammenarbeiten: ein Produkt direkt von der Alm und den Bergbauern, das echten Genuss liefert. Die Spar Premium Sennerei-Butter steht dabei für authentischen Geschmack, bei der Konsumentinnen und Konsumente sich ein Stück gelebte Regionalität von der Alm aufs Brot holen können“,erklärt Markus Kaser, Spar-Vorstand.

Starke Partnerschaft: Hannes Esterhammer, Geschäftsführer der Zillertaler Heumilch Sennerei, gemeinsam mit Hubert Hauser, von der LLA Rotholz © SPAR/Erik Lösch

Wo Qualität ihren Ursprung hat: Auf 1.550 Metern Seehöhe

Die außergewöhnliche Qualität der Butter beginnt bereits bei der Milchgewinnung: Nur beste Alm- und Bergbauernmilch wird verarbeitet. Diese stammt unter anderem von der Alm der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt Rotholz (LLA Rotholz) auf 1.550 Metern, die zugleich für den Praxisunterricht genutzt wird.

„Unsere Kühe grasen auf den besten Almweiden im Zillertal und das schmeckt man in jeder Butter – auch wie sich das Futter der Kühe während der Almsaison verändert. So sind wir Ende Juli auf den Hochalmen, wo die Gräser sowie Kräuter nur langsam wachsen und somit besonders zart sind“, erklärt Hubert Hauser von der LLA Rotholz.

„Durch die Abholung der Milch fließt genau dieser Geschmack und die Frische der Almmilch direkt in das Endprodukt. Das ist für uns gelebte Partnerschaft zwischen Landwirtschaft und Sennerei“, ergänzt Hannes Esterhammer, Geschäftsführer der Zillertaler Heumilch Sennerei.

Die Spar Premium Sennerei-Butter wird nach traditioneller Butterung im Butterfass sorgfältig per Hand in der Modl ausgeformt. © SPAR/Erik Lösch

Handgemacht: Sennereikunst mit GeschichteNach der Lieferung in die Sennerei wird der Rahm klassisch fermentiert und reift langsam, bevor er im Butterfass zu Butter geschlagen wird – ein Verfahren, das nur noch wenige Sennereien anwenden.Die fertige Butter wird dann ausschließlich per Hand in der sogenannten Modl geformt. Diese Form, einst aus Holz, heute aus hygienischen Gründen aus Metall, ermöglicht eine gleichmäßige Portionierung und verleiht der Butter ihre besondere Optik.Die Spar Premium Sennerei-Butter ist damit ein Paradebeispiel für österreichische Lebensmittelkultur, die Qualität, Tradition und Regionalität miteinander verbindet.„Kooperationen und Produkte wie jene der Sennerei-Butter tragen zur Erhaltung und Stärkung der kleinstrukturierten Landwirtschaft bei und unterstützen aktiv die heimischen Bergbauernhöfe und Almen“, sagt Josef Obweger, Obmann der Almwirtschaft Österreich.