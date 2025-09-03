Spar setzt auf insektenfreundliche Beleuchtung

Spar setzt neue Maßstäbe in der Beleuchtung: Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und den Schutz der Artenvielfalt geht das Unternehmen innovative Wege. Die insektenfreundlichen Lichtsysteme tragen aktiv zur Erhaltung der Biodiversität bei und reduzieren gleichzeitig den Energieverbrauch.

Im Rahmen seiner Umweltstrategie hat Spar seit 2022 begonnen, alle Neubauten und Renovierungen auf insektenfreundliche Lichtsysteme umzustellen. Bislang wurden bereits rund 200 Märkte erfolgreich mit dieser innovativen Technologie ausgestattet. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln mit warmweißer Lichtfarbe, die einen geringen UV- und Blauanteil besitzen, spielt hierbei eine zentrale Rolle. Diese Vorgehensweise orientiert sich an den Richtlinien des Österreichischen Leitfadens für Außenbeleuchtung und zielt darauf ab, die Lebensräume von Insekten zu schützen.

Hans K. Reisch, SPAR-Vorstandsvorsitzender © SPAR/Eva trifft. Fotografie

Verantwortung für die Umwelt übernehmen

Spar hat den Schutz von Insekten und die Förderung der Artenvielfalt zu seinen Kernanliegen erklärt. Mit der neuen Beleuchtungsstrategie wird nicht nur der Energieverbrauch gesenkt, sondern auch aktiv zum Erhalt heimischer Ökosysteme beigetragen. Die Initiative zeigt, wie Unternehmen Verantwortung für die Umwelt übernehmen und dabei zugleich einen wertvollen Beitrag für kommende Generationen leisten können. „Der Schutz von Insekten und die Förderung der Artenvielfalt sind für Spar zentrale Anliegen“, betont Hans K. Reisch, Spar-Vorstandsvorsitzender. „Mit unserer insektenfreundlichen Beleuchtungsstrategie reduzieren wir bei Spar nicht nur den Energieverbrauch, sondern tragen aktiv zum Erhalt der heimischen Ökosysteme bei. Wir übernehmen Verantwortung für die Umwelt, heute und für kommende Generationen.“

© SPAR/Johannes Brunnbauer

Gefahren durch künstliches Licht für Insekten

Die negativen Auswirkungen von herkömmlicher Beleuchtung auf Insekten sind alarmierend. Künstliche Lichtquellen mit hohem Blauanteil stören die Orientierung vieler Arten, insbesondere nachtaktiver Insekten. Diese werden von kaltem Licht angezogen und können oft nicht entkommen. Dies führt zu einem dramatischen Rückgang der Insektenzahlen, was nicht nur die Bestäubung zahlreicher Pflanzen gefährdet, sondern auch die Nahrungsbasis für viele Tiere beeinträchtigt.

Intelligente Lichtsteuerung als LösungUm die negativen Auswirkungen der Beleuchtung weiter zu minimieren, setzt Spar auf ein intelligentes Lichtsteuersystem. Bei den Neubauten bleibt die Vollbeleuchtung in den Märkten nur 15 Minuten vor und nach den Öffnungszeiten aktiv, während die Vordach-Beleuchtung sowie die Außenwerbung angepasst werden, um Strom zu sparen und den Lichtbedarf an die Tageszeit anzupassen. Damit sorgt SPAR nicht nur für Sicherheit und ein angenehmes Einkaufserlebnis, sondern sieht gleichzeitig die Chance, den eigenen ökologischen Fußabdruck erheblich zu verringern. „Die Biodiversität von Insekten ist durch mehrere Faktoren bedroht. Nacht-Beleuchtung insektenfreundlich zu gestalten, kann helfen, die Sterblichkeit bestimmter Gruppen zu reduzieren“, sagt Robert Brodschneider, Bienenforscher von der Karl-Franzens-Universität Graz und Mitglied des Spar-Bienenrates.