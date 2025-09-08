SPAR-Vielfaltspreis: Erstmals sind Volksschulen gefragt

Kreative Ideen für mehr Artenvielfalt: Der Spar-Vielfaltspreis richtet sich im Schuljahr 2025/26 erstmals an Volksschulen. Gesucht werden Projekte, die Natur und Nachhaltigkeit erlebbar machen – von Blühwiesen bis Pflanzen-Rap.

Zum ersten Mal können sich Volksschulen am Spar-Vielfaltspreis beteiligen. Der Ideenwettbewerb, der bisher weiterführende Schulen im Blick hatte, rückt nun Kinder der 2., 3. und 4. Schulstufe ins Zentrum. Damit soll schon früh das Bewusstsein für Arten- und Sortenvielfalt gestärkt werden. „Biodiversität ist die Grundlage unserer Lebensmittel – ohne Vielfalt in der Natur gäbe es keine Vielfalt und keinen Genuss auf unseren Tellern. Wenn wir Kindern dieses Wissen mitgeben, schenken wir ihnen nicht nur Verständnis, sondern die Fähigkeit, unsere Zukunft bewusst mitzugestalten. Genau deshalb starten wir den SPAR-Vielfaltspreis für Volksschulen: um die Kreativität junger Menschen zu fördern und ihre Ideen für den Schutz der Artenvielfalt sichtbar zu machen“, erklärt Spar-Vorstand Markus Kaser den SPAR-Vielfaltspreis für Volksschulen. Unterstützt wird die Initiative vom Bildungsministerium.

Ob Blühwiese, Pflanzen-Rap oder Insektenbeobachtung – der SPAR-Vielfaltspreis lädt Volksschulkinder dazu ein, Biodiversität kreativ und fächerübergreifend zu entdecken. © SPAR/Miriam Mehlman Fotografie

Gesucht werden Projekte, die biologische Vielfalt im unmittelbaren Schulumfeld sichtbar und erlebbar machen. Ob Insektenkatalogisierung, Biotop, Blühwiese, Sinnesparcours oder musikalischer Pflanzen-Rap – erlaubt ist, was sich an der Schule praktisch umsetzen lässt. Auch fächerübergreifende Ansätze sind ausdrücklich erwünscht.

Als Zusatzgewinn des SPAR-Vielfaltspreises winkt ein Workshop mit Spitzenkoch Paul Ivić, bei dem die Schulkinder die kulinarische Vielfalt heimischer Sorten entdecken können. © SPAR/Miriam Mehlman Fotografie

Preisgeld und Workshop mit Sternekoch

Für jedes Bundesland wird eine Gewinner-Idee ausgewählt, die mit 1.000 Euro für die Umsetzung unterstützt wird. Als besonderer Zusatzpreis winkt ein Workshop mit Sternekoch Paul Ivić, der den Kindern einen nachhaltigen Zugang zu Lebensmitteln näherbringen soll.

Über die Preisvergabe entscheidet eine interdisziplinäre Jury aus Wissenschaft und Praxis. Bewertet werden unter anderem die Förderung der Insektenvielfalt – insbesondere von Bienen –, die Stärkung heimischer Pflanzen sowie der kreative Zugang der Kinder. Auch die Nachhaltigkeit der Projekte spielt eine wichtige Rolle.

Einreichen bis 12. Dezember 2025Teilnehmen können ganze Schulen oder einzelne Klassen, pro Standort auch mehrere. Die Einreichfrist läuft bis 12. Dezember 2025. Weitere Informationen und das Anmeldeformular sind online unter www.spar.at/vielfaltspreis abrufbar.