Sprit erstmals billiger: Erste Tankstellen bieten Diesel unter 2 Euro an

Die ersten Tankstellen in Niederösterreich senken ihre Spritpreise - zwei Tage nach dem der Öl-Preis durch den Waffenstillstand im Iran-Konflikt zurück ging.

Mit dem Absturz der Ölpreise am Mittwoch sind nach kurzfristigen einem Anstieg am Dienstag nun auch bei uns in Österreich an einigen Tankstellen die Spritpreise nach unten gegangen. Wie Fotos einer Shell-Tankstelle sowie einer Jet-Tankstelle in Maria Enzersdorf zeigen, kostet der Diesel dort "nur" mehr 1,93 Cent. Super-Benzin liegt bei 1,68 Euro.

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Sinkende Ölpreise dank Waffenpause

Die Iran-Krise hatte die Spritpreise in den letzten Wochen immer weiter in die Höhe getrieben. Zuletzt waren es knapp 2,30 Euro bei Diesel - durch die Ankündigung, dass wegen der Waffenruhe mit der USA die wichtige Meeresstraße Hormus wieder öffnet und somit viele Tanker weiterfahren können, sanken an der Rohöl-Börse die Preise für Öl auf unter 100 Dollar pro Barrel. Am Donnerstag lagen sie bei rund 98 Dollar.

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Tankstellen drohen Strafen

Von den Preisen vor dem Angriff der USA auf den Iran sind wir aber noch weit entfernt: Damals kostete der Diesel nur 1,50 Euro. Allerdings müssen die Konzerne laut der Spritpreis-Verordnung der Regierung die sinkenden Preise sofort weitergeben. Die E-Control ist mit der Überprüfung beauftragt - Tankstellen drohen bei Zuwiderhandeln Strafen von bis zu über 14.000 Euro.

Wie lange die Rohölpreise sinken, ist derzeit fraglich. Denn die Hormus-Straße ist weiterhin blockiert - die Waffenruhe von Donald Trump wackelt gewaltig. Sollte der Konflikt neu aufflammen, werden auch die Öl- und damit die Spritpreise wieder steigen...