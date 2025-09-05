Star Wars-Lichterschwert für 3,65 Millionen Dollar versteigert

Ein Lichtschwert aus der "Star Wars"-Originalfilmreihe ist bei einer Auktion in Los Angeles für umgerechnet mehr als drei Millionen Euro versteigert worden.

Das legendäre Schwert gehörte Darth Vader und kam in den Filmen "Star Wars: Das Imperium schlägt zurück" und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" zum Einsatz. Es sei inklusive Auktionsgebühren für 3,65 Millionen Dollar verkauft worden, teilte das Auktionshaus Propstore Auction mit.

Damit sei es die teuerste je versteigerte "Star Wars"-Requisite. Wer das Schwert ersteigerte, teilte das Auktionshaus zunächst nicht mit. Die Film-Einsätze hätten gewisse Gebrauchsspuren hinterlassen. Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut - unter anderem aus der Halterung eines Kamera-Blitzes.

Bei der Auktion waren auch weitere berühmte Hollywood-Requisiten im Angebot.