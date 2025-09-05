Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 18.640 aktien up +0.54% Andritz AG 60.90 aktien up +2.44% BAWAG Group AG 111.70 aktien up +0.09% CA Immobilien Anlagen AG 22.680 aktien up +2.07% CPI Europe AG 18.560 aktien up +1.98% DO & CO Aktiengesellschaft 225.00 aktien up +0.67% EVN AG 23.000 aktien up +0.22% Erste Group Bank AG 81.65 aktien down -1.57% Lenzing AG 26.600 aktien up +1.72% Mayr-Melnhof Karton AG 81.40 aktien up +1.62% OMV AG 46.240 aktien down -0.86% Oesterreichische Post AG 28.950 aktien down -0.34% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.740 aktien down -2.24% SBO AG 26.550 aktien down -0.75% Telekom Austria AG 9.560 aktien up +0.1% UNIQA Insurance Group AG 12.180 aktien down -0.33% VERBUND AG Kat. A 61.65 aktien up +0.9% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.250 aktien up +0.68% Wienerberger AG 29.100 aktien equal +0% voestalpine AG 29.080 aktien up +3.27%
  1. oe24.at
  2. Business
Darth Vader

Auktion

Star Wars-Lichterschwert für 3,65 Millionen Dollar versteigert

05.09.25, 16:02
Teilen

Ein Lichtschwert aus der "Star Wars"-Originalfilmreihe ist bei einer Auktion in Los Angeles für umgerechnet mehr als drei Millionen Euro versteigert worden. 

Das legendäre Schwert gehörte Darth Vader und kam in den Filmen "Star Wars: Das Imperium schlägt zurück" und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" zum Einsatz. Es sei inklusive Auktionsgebühren für 3,65 Millionen Dollar verkauft worden, teilte das Auktionshaus Propstore Auction mit.

Damit sei es die teuerste je versteigerte "Star Wars"-Requisite. Wer das Schwert ersteigerte, teilte das Auktionshaus zunächst nicht mit. Die Film-Einsätze hätten gewisse Gebrauchsspuren hinterlassen. Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut - unter anderem aus der Halterung eines Kamera-Blitzes.

Bei der Auktion waren auch weitere berühmte Hollywood-Requisiten im Angebot.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden