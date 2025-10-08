Tesla bringt Billig-Modell Y - SO viel kostet die Sparvariante

Mit dem neuen Model Y Standard RWD bringt Elon Musks Elektroautobauer in den USA erstmals eine abgespeckte Basisversion seines meistverkauften SUV-Modells auf den Markt – deutlich billiger, aber auch spürbar einfacher ausgestattet. Das bekommt man für den neuen Preis:

Das neue Model Y Standard RWD kostet in den USA 39.990 Dollar – das sind 5000 Dollar weniger als bisher. Die günstigere Version kommt jedoch mit technischen und optischen Einschränkungen:

Die technischen & optischen Änderungen;

Reichweite: 321 Meilen (517 km nach EPA) statt 357 Meilen

Beschleunigung: 0–60 mph (0–97 km/h) in 6,8 Sekunden statt 5,4

Ausstattung: kein Panoramadach, Stoff statt Leder, einfachere Rückleuchten, nur drei Lackfarben

Sitzheizung fällt aus

Selbst bei Komfortfunktionen spart Tesla: elektrisch verstellbares Lenkrad, hintere Sitzheizung und adaptive Scheinwerfer fehlen in der neuen Version komplett.

Trotz der Einsparungen bleibt das digitale Herz des Model Y unverändert: Over-the-Air-Updates, Basis-Autopilot (ohne Spurhaltefunktion) und Supercharger-Navigation gehören weiterhin zur Serienausstattung.

Günstigster Tesla-SUV aller Zeiten in Europa

Derzeit kostet das Model Y RWD in Deutschland 44.990 Euro, wie die "Bild" berichtet. Sollte Tesla den gleichen Preisabschlag wie in den USA umsetzen, könnte der Einstiegspreis bald bei 39.990 Euro liegen – mit einer Reichweite von rund 450 Kilometern (WLTP). Das würde das Model Y zum günstigsten Tesla-SUV aller Zeiten in Europa machen.