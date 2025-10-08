Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 26.800 aktien up +1.32% Andritz AG 59.30 aktien up +0.51% BAWAG Group AG 109.30 aktien down -0.27% CA Immobilien Anlagen AG 23.500 aktien down -0.93% CPI Europe AG 18.080 aktien up +0.28% DO & CO Aktiengesellschaft 226.00 aktien up +0.67% EVN AG 23.450 aktien down -0.64% Erste Group Bank AG 84.95 aktien up +0.24% Lenzing AG 25.250 aktien down -0.98% OMV AG 45.540 aktien down -1.21% Oesterreichische Post AG 29.800 aktien down -0.67% PORR AG 29.800 aktien up +3.29% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.260 aktien down -0.13% SBO AG 27.150 aktien down -0.73% STRABAG SE 83.90 aktien up +3.45% UNIQA Insurance Group AG 13.120 aktien up +1.55% VERBUND AG Kat. A 63.65 aktien up +0.24% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.650 aktien down -0.31% Wienerberger AG 27.260 aktien up +0.66% voestalpine AG 33.140 aktien up +1.72%
  1. oe24.at
  2. Business
Tesla
© Tesla

das kann sie

Tesla bringt Billig-Modell Y - SO viel kostet die Sparvariante

08.10.25, 13:31
Teilen

Mit dem neuen Model Y Standard RWD bringt Elon Musks Elektroautobauer in den USA erstmals eine abgespeckte Basisversion seines meistverkauften SUV-Modells auf den Markt – deutlich billiger, aber auch spürbar einfacher ausgestattet. Das bekommt man für den neuen Preis:

Das neue Model Y Standard RWD kostet in den USA 39.990 Dollar – das sind 5000 Dollar weniger als bisher. Die günstigere Version kommt jedoch mit technischen und optischen Einschränkungen:

Die technischen & optischen Änderungen;

Reichweite: 321 Meilen (517 km nach EPA) statt 357 Meilen

Beschleunigung: 0–60 mph (0–97 km/h) in 6,8 Sekunden statt 5,4

Ausstattung: kein Panoramadach, Stoff statt Leder, einfachere Rückleuchten, nur drei Lackfarben

Sitzheizung fällt aus

Selbst bei Komfortfunktionen spart Tesla: elektrisch verstellbares Lenkrad, hintere Sitzheizung und adaptive Scheinwerfer fehlen in der neuen Version komplett.

Trotz der Einsparungen bleibt das digitale Herz des Model Y unverändert: Over-the-Air-Updates, Basis-Autopilot (ohne Spurhaltefunktion) und Supercharger-Navigation gehören weiterhin zur Serienausstattung.

Günstigster Tesla-SUV aller Zeiten in Europa 

Derzeit kostet das Model Y RWD in Deutschland 44.990 Euro, wie die "Bild" berichtet. Sollte Tesla den gleichen Preisabschlag wie in den USA umsetzen, könnte der Einstiegspreis bald bei 39.990 Euro liegen – mit einer Reichweite von rund 450 Kilometern (WLTP). Das würde das Model Y zum günstigsten Tesla-SUV aller Zeiten in Europa machen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden