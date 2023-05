Preis-Hammer: Hofer senkt für DIESE Produkte erneut die Preise

Bereits vor wenigen Tagen senkte Hofer Preise bei der Butter. Nun geht die Preissenkung weiter. Diesmal sind andere Produkte billiger zu haben.

In der aktuellen Diskussion um die hohen Lebensmittelpreise prescht jetzt der Diskonter Hofer vor und senkt erneut die Preise. Nachdem zuletzt die Butter verbilligt wurde, werden nun diverse Milchprodukte günstiger gemacht. Der Diskonter dreht damit auch an der Milch-Preisschraube.

Paukenschlag! Erster Supermarkt senkt wieder die Preise

Weitere Preissenkungen

"Damit auch jetzt noch der wöchentliche Einkauf im Angesicht der anhaltenden Inflation weiterhin leistbar bleibt, dreht HOFER nun erneut an der Preisschraube und senkt bei zahlreichen dauerhaft erhältlichen Milchprodukten die Preise. Denn beim Diskonter bekommen Kundinnen und Kunden mehr für ihr Geld, und das bei gleichbleibender hochwertiger Qualität und zum immerwährenden HOFER Preis", so Hofer in einer Aussendung.

Sowohl Milch und Käse als auch Joghurts und Speisetopfen sind ab sofort wieder dauerhaft günstiger im Regal. Kräftig gespart werden kann zum Beispiel beim MILFINA Naturjoghurt in den Sorten Standard oder Laktosefrei - das gibt es beim Diskonter um lediglich 0,39 Euro, die Haltbare Vollmilch von MILFINA kostet wiederum nur 1,09 Euro. Ebenso bei der länger frischen Leichtmilch sowie der frischen Vollmilch von MILFINA gehen die Preise um sieben Prozent nach unten.

Auch Produkte im Käse-Sortiment sind nun billiger: So können beispielsweise beim Kauf des MILFINA Gouda Mild bis zu acht Prozent gespart werden.

Hier eine Auswahl der Produkte die nun günstiger sind

© Hofer MILFINA Vollmilch: Frisch, 1 l, um 1,29 Euro per Packung - Preisreduktion um 7 %

© Hofer MILFINA Gouda Mild: 450 g, um 3,49 Euro per Stück - Preisreduktion um 8 %

© Hofer MILFINA Speisetopfen: Cremig, 250 g, um 0,99 Euro per Becher - Preisreduktion um 9 % ×

© Hofer MILFINA Haltbare Vollmilch: 3,5 % Fett, 1 l, um 1,09 Euro per Packung - Preisreduktion um 8 % ×