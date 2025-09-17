Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.150 aktien equal +0% Andritz AG 60.20 aktien down -0.41% BAWAG Group AG 108.40 aktien down -1.09% CA Immobilien Anlagen AG 22.540 aktien up +1.71% CPI Europe AG 18.350 aktien down -0.38% DO & CO Aktiengesellschaft 225.50 aktien up +0.89% EVN AG 23.250 aktien up +1.31% Erste Group Bank AG 81.70 aktien up +0.93% Lenzing AG 26.100 aktien down -0.19% Mayr-Melnhof Karton AG 79.70 aktien down -1.12% OMV AG 45.560 aktien down -1.17% Oesterreichische Post AG 29.100 aktien up +0.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.220 aktien down -1.19% SBO AG 26.300 aktien up +0.38% Telekom Austria AG 9.430 aktien up +0.11% UNIQA Insurance Group AG 12.180 aktien down -0.49% VERBUND AG Kat. A 60.60 aktien up +0.17% VIENNA INSURANCE GROUP AG 43.800 aktien equal +0% Wienerberger AG 28.600 aktien down -0.07% voestalpine AG 29.000 aktien up +0.49%
  1. oe24.at
  2. Business
Shopping Inflation
© Getty

Preise zu hoch

Teuerungs-Krise: 40 Prozent leihen sich Geld, um Alltagskosten zu decken

17.09.25, 09:31 | Aktualisiert: 17.09.25, 11:32
Teilen

BAWAG-Umfrage zeigt, die bittere Lage in Österreich: Viele mussten sich Geld ausborgen -  überwiegend von Familienmitgliedern

Ob Auto, Lebensmittel oder Wohnkosten: Viele Menschen in Österreich borgen sich Geld, um ihren Alltag zu finanzieren. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Civey im Auftrag der BAWAG. Demnach haben sich mehr als 40 Prozent der Österreicher in den vergangenen zwei Jahren Geld geliehen - überwiegend von Familienmitgliedern (47 Prozent), aber auch als Kredit von der Bank (40 Prozent).

Inflation in der Eurozone

ARCHIV - 29.01.2022, Niedersachsen, Hannover: ILLUSTRATION - Ein Kunde bezahlt seinen Einkauf an einem Stand auf einem Wochenmarkt mit einem Fünf-Euro-Schein (gestellte Szene). In der Eurozone hat die Inflation nach Einschätzung des Chefvolkswirtes der Europäischen Zentralbank, Lane, ihren Höhepunkt wohl nahezu erreicht. (zu dpa: «EZB-Chefvolkswirt sieht Inflation in der Nähe des Höhepunkts») Foto: Moritz Frankenberg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

© Moritz Frankenberg/dpa

Geld für Lebensmittel, Wohnen und Auto

Neben Ausgaben fürs Auto (28 Prozent) verwendeten die befragten Erwachsenen das geliehene Geld für alltägliche Kosten wie Lebensmittel (23 Prozent) oder Wohnen (21 Prozent). Etwas mehr als jeder Zehnte nutzte das geborgte Geld auch, um sich "etwas zu gönnen", für medizinische Ausgaben oder zu verreisen (jeweils 10 Prozent). Von der Umfrage explizit ausgeschlossen waren Immobilienfinanzierungen oder Kredite für etwa Geschäftsgründungen.

Männer leihen sich häufiger Geld von der Bank 

Vor allem 18- bis 29-Jährige (60 Prozent) borgen sich laut der Umfrage Geld aus, Personen über 64 Jahre deutlich seltener (21 Prozent). Mit zunehmendem Alter sinkt zudem die Tendenz, sich von der Familie Geld zu leihen. Junge Menschen unter 30 Jahren leihen sich seltener bei der Bank Geld, wo hohe Zinsen für das Überziehen des Kontos anfallen. Dafür leihen sie sich häufiger Geld von Familie und Freunden. Ab 40 Jahren greifen wieder mehr Menschen auf Banken zurück. Unterschiede gibt es zwischen den Geschlechtern: Männer leihen sich häufiger als Frauen Geld bei der Bank, Frauen wiederum leihen sich häufiger innerhalb der Familie Geld.

Bei knapp der Hälfte der Befragten lagen die geliehenen Geldbeträge unter 1.000 Euro, wobei kleinere Beträge bis 200 Euro vor allem bei den unter 30-Jährigen und den über 65-Jährigen verbreitet waren. Knapp ein Viertel begleicht seine Schulden den Angaben zufolge in weniger als drei Monaten, ein weiteres Viertel wiederum braucht mehr als zwei Jahre. Rund ein Viertel der Befragten geht davon aus, sich in den kommenden zwei Jahren erneut Geld ausborgen zu müssen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden