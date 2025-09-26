Teure Pakete: Dieser Anbieter erhöht die Preise jetzt drastisch

DHL Express hat am Freitag eine Preiserhöhung in Österreich angekündigt

Mit 1. Jänner 2026 kostet der Paketversand über die Tochter der Deutschen Post um 4,9 Prozent mehr. Die Anpassungen erfolgen jährlich und berücksichtigen Faktoren wie Inflation, Währungsbewegungen und Verwaltungskosten im Zusammenhang mit regulatorischen und sicherheitsrelevanten Maßnahmen, so das Unternehmen.

© Getty

Die Österreichische Post hat bereits angekündigt, ihre Preise im heurigen Oktober anzuheben. Hier liegt das Plus laut Post bei 3 bis 3,5 Prozent, wobei die teilstaatliche, börsennotierte Post AG bei den Preisen teilweise einer gesetzlichen Regulierung unterliegt.