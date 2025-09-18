Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 22.600 aktien up +12.16% Andritz AG 60.25 aktien up +1.26% BAWAG Group AG 110.40 aktien up +3.18% CA Immobilien Anlagen AG 22.660 aktien up +0.71% CPI Europe AG 18.290 aktien up +0.33% DO & CO Aktiengesellschaft 223.50 aktien down -2.19% EVN AG 23.300 aktien down -0.85% Erste Group Bank AG 84.05 aktien up +1.45% Lenzing AG 26.650 aktien up +0.38% Mayr-Melnhof Karton AG 80.00 aktien down -0.37% OMV AG 45.880 aktien up +0.44% Oesterreichische Post AG 29.200 aktien down -0.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.140 aktien down -0.28% SBO AG 26.500 aktien up +0.38% Telekom Austria AG 9.430 aktien equal +0% UNIQA Insurance Group AG 12.260 aktien up +0.33% VERBUND AG Kat. A 59.90 aktien down -0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.550 aktien up +1.6% Wienerberger AG 28.980 aktien up +0.69% voestalpine AG 29.100 aktien up +0.34%
  1. oe24.at
  2. Business
Weißmann orf
© APA/ROBERT JAEGER, HERBERT NEUBAUER (Fotomontage)

Weißmann warnt

TikTok sperrte ORF-Inhalte

18.09.25, 14:07
Teilen

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sieht die Meinungsfreiheit im Land bedroht.

Konkret bereiten ihm von Social-Media-Plattformen eingesetzte Algorithmen und das "intransparente Sperren und Drosseln von journalistischen Inhalten" Sorge. Auch der ORF sei davon betroffen, sagte er bei einer ORF-Publikumsratssitzung. Für traditionelle Medienhäuser bestünden strenge Regeln, für Social Media sei das nicht der Fall, bemängelte er und forderte die Politik zum Handeln auf.

In den USA würden die algorithmusgesteuerten Plattformen bereits für eine gesellschaftliche Polarisierung sorgen. "Diesen Weg dürfen wir in Österreich nicht einschlagen", sagte Weißmann. ORF-Inhalte seien bereits mehrfach gesperrt worden - etwa ein Beitrag auf TikTok, der sich nach dem Amoklauf in einer Grazer Schule damit befasste, ob es strengere Regeln für Waffen braucht. Auch der Beitrag zu einer "Geheimoperation der Polizei gegen Neonazis" war von einer Sperrung ohne nachvollziehbare Begründung betroffen.

"Österreichische Qualitätsmedien wollen weiterhin Garanten für unabhängige Information sein. Die Mechanismen auf Social-Media-Plattformen konterkarieren das", monierte Weißmann. Damit Qualitätsinhalte weiterhin verbreitet werden und auch auffindbar sind, sucht der ORF den Schulterschluss mit Mitstreitern wie dem Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und dem Verband Österreichischer Privatsender (VÖP). Man befinde sich mit Medienpolitikerinnen und -politikern im Gespräch. Viel wichtiger sei jedoch, dass auf EU-Ebene gehandelt werde, so Weißmann.

Präsenz auf Social Media notwendig?

ORF-Publikumsrat und Medienwissenschafter Matthias Karmasin pflichtete dem ORF-Chef bei: Soziale Medien seien eine Gefahr für die liberale Demokratie. Er stellte daher in Frage, ob der ORF mit seinen Inhalten auf diesen Plattformen vertreten sein müsse. "Warum beschert man dem Todfeind auf dem Werbemarkt auch noch zusätzliche Reichweite?", fragte Karmasin.

Weißmann rechtfertigte die Präsenz auf Instagram, TikTok und Co. damit, dass man auf diesem Weg bereits drei Millionen Abonnentinnen und Abonnenten erreiche. "Wir müssen dort sein, wo junge Menschen sind, sonst erreichen wir sie gar nicht mehr", sagte er. Natürlich müsse man aber versuchen, sich dort mit den eigenen Angeboten vom Rest abzuheben.

Der ORF plant also keinen Rückzug, im Gegenteil sollen im Herbst vier neue ORF-Formate auf TikTok starten. Der Fokus liegt dabei auf den Themen Ernährung, Kultur, Sprache und Wissenschaftsvermittlung. Einen Fokus auf Medienkompetenzvermittlung legt der ORF dagegen im analogen Raum. Ab Oktober wird der "Faktenfreitag" im ORF abgehalten, wobei Schulklassen eingeladen werden, die sich mit Expertinnen und Experten intensiv mit Medienkompetenz und Social Media befassen sollen. Zudem werden Videos angefertigt, die Schulen zur Verfügung gestellt werden.

ORF ON-Nutzung im Aufwind

Weißmann hatte für die Publikumsräte auch Zahlen zur Nutzung von ORF ON im Gepäck. Die Plattform löste 2024 die ORF-TVThek ab und brachte es im 1. Halbjahr 2025 auf im Schnitt 486 Millionen Nutzungsminuten pro Monat. Dabei werden auch Videos auf ORF.at und ORF-Inhalte auf der Plattform Joyn eingerechnet. Der Wert liegt deutlich über jenem aus 2024 (387 Mio. Nutzungsminuten pro Monat). Damit liegt der ORF laut Angaben des öffentlich-rechtlichen Medienhauses vor den Sendern der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe auf Joyn, die es im 1. Halbjahr 2025 auf im Schnitt 284 Millionen Nutzungsminuten pro Monat brachten. ServusTV On verzeichnete im selben Zeitraum durchschnittlich 83 Millionen Nutzungsminuten pro Monat (inkl. Abrufe auf Joyn).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden