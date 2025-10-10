Alles zu oe24VIP
Trump kündigt neuen Zoll-Hammer gegen China an

Handelsstreit

Trump kündigt neuen Zoll-Hammer gegen China an

10.10.25, 23:17
US-Präsident Donald Trump hat im Handelsstreit mit China zusätzliche Zölle von 100 Prozent auf alle chinesischen Waren angekündigt.  

Er reagiere damit auf Pläne der Volksrepublik, ab dem 1. November umfassende Exportkontrollen für fast alle seine Produkte zu verhängen, schrieb Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social. Die neuen US-Zölle sollten ebenfalls zum 1. November in Kraft treten und auf die bestehenden Abgaben aufgeschlagen werden.

Zudem stellte Trump Exportkontrollen für sämtliche wichtige Software in Aussicht. Einige Stunden zuvor hatte er mit dem Verweis auf chinesische Exportkontrollen für "Seltene Erden" mit neuen Zöllen gedroht und ein geplantes Treffen mit seinem Amtskollegen Xi Jinping infrage gestellt. Eine chinesische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Die Zölle würden über bereits bestehende Einfuhrbeschränkungen hinaus gelten und spätestens ab dem 1. November in Kraft treten, erklärte Trump am Freitag auf Truth Social. Er kündigte zudem Einschränkungen beim Export "kritischer Software" nach China an.

