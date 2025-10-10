Trump kündigt neuen Zoll-Hammer gegen China an

US-Präsident Donald Trump hat im Handelsstreit mit China zusätzliche Zölle von 100 Prozent auf alle chinesischen Waren angekündigt.

Er reagiere damit auf Pläne der Volksrepublik, ab dem 1. November umfassende Exportkontrollen für fast alle seine Produkte zu verhängen, schrieb Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social. Die neuen US-Zölle sollten ebenfalls zum 1. November in Kraft treten und auf die bestehenden Abgaben aufgeschlagen werden.

Zudem stellte Trump Exportkontrollen für sämtliche wichtige Software in Aussicht. Einige Stunden zuvor hatte er mit dem Verweis auf chinesische Exportkontrollen für "Seltene Erden" mit neuen Zöllen gedroht und ein geplantes Treffen mit seinem Amtskollegen Xi Jinping infrage gestellt. Eine chinesische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

