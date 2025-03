× Twinni & Co gehen an die Börse

Unilever trennt sich von seiner Eissparte: „The Magnum Ice Cream Company“ soll noch dieses Jahr an die Börse gehen. Gleichzeitig präsentiert Eskimo sein Potpourri an paradiesischen Eisneuheiten mit Fokus auf Pistazie und Himbeer.

Unilever, der britisch-niederländische Konsumgüterkonzern, plant, seine Speiseeis-Sparte bis Ende 2025 auszugliedern und unter dem Namen „The Magnum Ice Cream Company“ als eigenständiges Unternehmen an die Börse zu bringen. Damit will der Konzern sein Portfolio straffen und sich stärker auf margenstärkere Bereiche konzentrieren. Zur Eis-Sparte von Unilever gehören einige der bekanntesten Marken der Welt: Magnum, Ben & Jerry’s, Cornetto, Viennetta sowie Eskimo, unter dessen Namen viele Produkte in Österreich vertrieben werden. Im Jahr 2024 erzielte der Eisbereich einen Umsatz von rund 8,3 Milliarden Euro, was etwa 14 % des Gesamtumsatzes von Unilever ausmacht. Dieser betrug im letzten Jahr 60,8 Milliarden Euro und bedeutet ein Plus von 1,9 %.

© Eskimo ×

Welcome to Parad-ICE - die Eisneuheiten

Eskimo setzt 2025 auf paradiesische Momente und die trendige Pistazie sowie auf die Himbeere.

Eine Umfrage von Demand Spaces, 2023, Streetbees unter Eisfans ergab, dass die Allermeisten Eis essen, um zu entspannen und ihre Stimmung zu heben. Denn „Life tastes better with Ice Cream“ – das ist einfach so. Deshalb warten auf große und kleine Eisfans wieder zahlreiche Neuigkeiten mit unterschiedlichen Geschmackskombinationen, Konsistenzen und Texturen:

Magnum Utopia-Double Cherry © Eskimo ×

Magnum, die Nummer 1 Innovationsmarke im Segment Eis (lt. Nielsen, LEH inkl. Hofer/Lidl), bietet 2025 mit Magnum Utopia Double Hazelnut & Magnum Utopia Double Cherry schier grenzenlosen Genuss. Das marmorierte Eis der Variante Utopia Double Hazelnut ist eine Kombination von Eis mit Haselnuss und Eis mit Karamell- und Mandelgeschmack, umhüllt von einer leicht gesalzenen Haselnuss-Sauce, weißer Schokolade und einem Mix aus karamellisierten Haselnuss-, Pistazien- und Mandelstückchen. Beim neuen Utopia Double Cherry treffen Eis mit Schwarze Johannisbeere-Himbeere und Eis mit Rahm auf Sauerkirschensauce, knackige Milchschokolade und fruchtige Zuckerstückchen. Beide Neuheiten gibt es sowohl als Klein- wie auch in der Vorratspackung. Magnum Utopia Double Hazelnut ist zusätzlich auch im Becher erhältlich.

© Eskimo ×

Cornetto wartet gleich mit zwei neuen Sorten auf

Cornetto MAX Hazelnut & Chocolate und Cornetto MAX Mango & Vanilla. Für maximalen Genuss sorgen jeweils eine Knusperscheibe (Disc) mit Topping, darunter zwei Sorten Eis und eine Sauce, die sich in der Waffel T-förmig bis in den Kern zieht. So vereint Cornetto MAX Hazelnut & Chocolate cremiges Haselnuss- und Schokoladeneis, das gekrönt wird von einer Haselnuss-Kakao-Disc mit karamellisierten Haselnussstückchen als Topping und eine köstliche Haselnusssauce. Beim Cornetto MAX Mango & Vanilla verschmilzt fruchtiges Mangoeis mit cremigem Vanilleeis, getoppt von einer Disc mit Kokos- und Mango-Stückchen und ist durchzogen von einer tropischen Mango-Passionsfruchtsauce.

© Eskimo ×

Dubai-Fieber: Trendige Pistazie als Eis

Und last but not least sorgt Cremissimo für noch mehr Auswahl in der Eistruhe: Die neuen Cremissimo Spezialität Pistazie Vanille: Zartes Pistazieneis mit cremigem Vanilleeis, verfeinert mit einer Pistaziensauce und gerösteten Pistazienstückchen - eine köstliche Antwort auf den stetig wachsenden Pistazien-Trend. Die zweite neue Sorte bei den Cremissimo Spezialitäten Himbeer Spritz kombiniert erfrischendes Himbeersorbet, spritziges Zitronensorbet und feine Himbeersauce. Mit Cremissimo Himbeer Spritz bringt die Marke ihre erste Eiskomposition aus zwei Sorbets auf den Markt – und erweitert ihre vegane Eis-Auswahl um eine fruchtig-erfrischende Kreation. Ebenfalls löffelzart und perfekt für heiße Sommertage oder als Highlight in einem Drink.

Nicht nur für Kinder, der Lion King-Sandwich © Eskimo ×

Die neuen Eis-Highlights gibt’s auch im Kino, Freizeitpark, Schwimmbad sowie an der Tankstelle und in der Trafik.