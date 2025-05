10.000 McDonald's-Mitarbeiter bekommen Lohnplus und Extra-Urlaub

Die McDonald's-Mitarbeiter in Österreich bekommen 3,9 % mehr Lohn. Sie erhalten auch einen zusätzlichen Freizeittag und zusätzliche Urlaubswoche nach 15 Dienstjahren.

Die rund 9.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei McDonald's in Österreich bekommen künftig mehr Lohn. Bei den Kollektivvertragsverhandlungen einigten sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter auf ein Plus von 3,9 Prozent, teilte die Gewerkschaft vida am Donnerstag mit. Die Lehrlingseinkommen steigen durchschnittlich um 4,1 Prozent. Darüber hinaus wurden weitere Verbesserungen der Rahmenbedingungen ausgehandelt, so die Gewerkschaft.

Künftig kann der 6. Arbeitstag in der Woche in einem Zeitraum von 26 Wochen "durchgerechnet werden". Das bedeutet, dass Mitarbeiter innerhalb von 26 Wochen nur in maximal 13 Wochen eine 6-Tage-Woche haben dürfen, die übrigen 13 Wochen müssen zum Ausgleich eine 4-Tage-Woche sein, erklärt die Gewerkschaft.

Weiters steht Beschäftigten künftig ein zusätzlicher Freizeittag und ein Nachtzuschlag in Höhe von 30 Prozent des Stundenlohns zu.

Sechste Urlaubswoche nach 15 Dienstjahren

Eine weitere Urlaubswoche bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits ab 15 Dienstjahren, die Tage werden gestaffelt aufgerechnet: so gibt es ab sechs Dienstjahren einen zusätzlichen Urlaubstag, nach neun Dienstjahren zwei Urlaubstage, ab zwölf Dienstjahren drei Urlaubstage und nach 15 Dienstjahren fünf Tage.

Neuerungen gibt es auch bei der Anrechnung von Vordienstzeiten, die es bisher nicht gab. Künftig können alle bisher beim selben Arbeitgeber geleisteten Zeiten - auch Lehrjahre - angerechnet werden. Weiters können bis zu drei Jahre aus anderen Unternehmen der Systemgastronomie bzw. von anderen McDonald's-Standorten angerechnet werden.

McDonald's hat laut vida seit Mai 2024 einen eigenständigen Kollektivvertrag (KV). Davor gab es für die Mitarbeiter einen Zusatz-KV - angehängt an den KV der Hotel- und Gastronomiebranche, unter dem auch Mitarbeiter anderer Fast-Food-Ketten in Österreich angestellt sind.