Asfinag-Gewinn schrumpfte 2024 deutlich

Gewinn der Autobahnholding ist um 110 Mio. Euro niedriger und beträgt 734 Mio. Euro. Der Lkw-Verkehr istwegen schlechter Wirtschaftslage rückläufig. Heuer sollen 235 neue Mitarbeiter hinzukommen.

Die staatliche Autobahnholding Asfinag hat 2024 einen Überschuss von 734 Mio. Euro verzeichnet - im Jahr davor waren es noch 844 Mio. Euro. Aufgrund der Aussetzung der Mauterhöhung hatte man seitens der Asfinag für 2024 einen Gewinnrückgang um 100 Mio. Euro erwartet. Heuer will die Asfinag ihren Personalstand um 235 Leute aufstocken, kündigte Asfinag-Finanzvorstand Herbert Kasser am Dienstag bei einer Pressekonferenz an.

Neue Mitarbeiter

Weiterhin rückläufig ist der Schwerverkehr (Kfz über 3,5 Tonnen). Hier sanken die Mauterlöse um 1,4 Prozent auf rund 1,66 Mrd. Euro und machen weiterhin den Großteil der Einnahmen aus. "Da spiegelt sich einfach die Wirtschaftslage wider", begründete Kasser. Insgesamt stiegen die Mauterlöse jedoch leicht um 0,4 Prozent auf rund 2,5 Mrd. Euro. Ein Plus von 4 Prozent bei den Mauterlösen bei Autos (Kfz unter 3,5 Tonnen) und 6,1 Prozent bei den Vignettenerlösen (609 Mio. Euro) sorgten für eine insgesamt positive Entwicklung. Aber "der Lkw-Verkehr macht uns weiterhin keine Freude", so Kasser. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern plant die Autobahnholding eine Aufstockung um 235 auf 3.510 Beschäftigte.

Viele Investitionen geplant

Bis 2030 will die Asfinag 656 Mio. Euro in den Lärmschutz investieren, weitere 233 Mio. Euro sollen im selben Zeitraum für Gewässerschutzanlagen aufgewendet werden. Ebenfalls bis 2030 soll die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge "sukzessive" ausgebaut werden. Pkw und Lkw sollen damit an Autobahnen und Schnellstraßen öfter geladen werden können. In fünf Jahren werde alle 25 Kilometer eine Ladestation am hochrangigen Straßennetz stehen, so das Ziel.

Das Netz der Asfinag sind in Österreich umfasst 5.874 Brücken, 414 Tunnel und 2.275 Kilometer Fahrbahn.