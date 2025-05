Attensam eröffnet in Salzburg neues Headquarter für Westösterreich

Rechtzeitig zum 20-jährigen Jubiläum seiner Salzburger Präsenz hat Attensam – einer der führenden Multidienstleister rund ums Haus in Österreich – mit einem feierlichen Fest das neue regionale Headquarter in der Stadt Salzburg eröffnet.

Bei der völligen Neugestaltung des Gebäudes und der Räumlichkeiten standen nachhaltige Aspekte an erster Stelle, zusätzliche Flächen schaffen Platz für weiteres Wachstum. Von hier aus wird ab sofort die Geschäftstätigkeit in vier Bundesländern koordiniert.

„Salzburg spielt in unserer Unternehmensstrategie eine wichtige Rolle: Durch die geografische Lage im Herzen Österreichs, die gute Verkehrsanbindung und die große Wirtschaftskraft ist die Stadt für uns nicht nur das Tor zum gleichnamigen Bundesland, sondern auch zu Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg – jenen Bundesländern, in denen mehr als ein Drittel der heimischen Gesamtbevölkerung leben. Wir sehen hier noch weiteres Potenzial für Wachstum und Expansion – mit dem neugestalteten Headquarter für Westösterreich sind wir dafür bestens gerüstet“, erklärt Oliver Attensam, Geschäftsführung Attensam Unternehmensgruppe.

20 Jahre Attensam in Salzburg: Flächen verdoppelt und verdreifacht

Bereits 2005 feierte Attensam mit seiner ersten Niederlassung in Salzburg Premiere und konnte die Präsenz im Bundesland und Westösterreich seitdem kontinuierlich ausbauen. Nun erfolgt mit der Eröffnung des erweiterten Standortes in der Salzburger Warwitzstraße der nächste Meilenstein: Das neue regionale Headquarter für Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg bietet noch mehr Raum zur Expansion, denn die Büroflächen haben sich auf rd. 350 m² verdoppelt, im Lager gibt es mit ca. 600 m² drei Mal so viel Platz wie bisher.

© Attensam / Wolfgang Veigl ×

Fokus auf Nachhaltigkeit

Bei der Revitalisierung und Erweiterung des Büro- und Geschäftsgebäudes standen ästhetisch-offene Funktionalität und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Der architektonisch qualitätsvolle Bestand wurde rücksichtsvoll adaptiert und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Dafür wurden die Außenwände gedämmt und mit einer dreidimensionalen Lärchenholzfassade neugestaltet. Das neuerrichtete dritte Obergeschoß wurde komplett in konstruktiver Holzbauweise ausgeführt. Die Lager- und Werkstattbereiche wurden thermisch und technisch saniert und mit einer langlebigen Alucobond-Plattenfassade verkleidet. Neben der thermischen Erneuerung des Heiz- und Klimasystems sowie der Fenster wurden auch eine Luftwärmepumpe, Photovoltaikanlage und im Außenbereich Ladestationen für E-Autos installiert. Die Stellplätze wurden teilweise mit Rasengittersteinen und Schotterrassen ausgeführt. Für den Umbau zeichnet das Salzburger Architekturbüro INNERHOFER oder INNERHOFER verantwortlich, auch die beauftragten Baufirmen wurden mit Bedacht auf Regionalität ausgewählt.

Mehr Mitarbeiter, volles Facility Management-Portfolio

Vom neuen Headquarter für Westösterreich aus koordiniert ein 15-köpfiges Verwaltungsteam ganzjährig rund 160 Mitarbeiter:innen, zusätzlich unterstützen im Winter zahlreiche Saisonkräfte in Salzburg, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg – und die Zeichen stehen auf Wachstum: In den kommenden fünf Jahren soll die Belegschaft um bis zu 30 Prozent wachsen.

Angeboten wird hier die gesamte, umfassende Facility Management-Produktpalette von Attensam: Von der Haus-, Büro- und Grünflächenbetreuung über Winterservice und Haustechnik & Wartung bis hin zu Sonderreinigung und Schädlingsbekämpfung werden sämtliche Dienstleistungen von Fachspezialist:innen bewerkstelligt. Den regionalen Gegebenheiten entsprechend wird die Schneeräumung und gewerbliche Reinigung besonders oft in Anspruch genommen. Als Zukunftsfelder werden Schädlingsbekämpfung und Haustechnik & Wartung, insbesondere beim technischen Gebäudemanagement, gesehen. Zu den regionalen Kund:innen zählen neben Hausverwaltungen auch viele Industrie- und Handelsbetriebe.

„20 Jahre Attensam in Salzburg – das ist ein wahre Erfolgsgeschichte! Wir sind in den vergangenen beiden Dekaden beständig gewachsen und wollen diesen Kurs fortsetzen. Deshalb war es unumgänglich, dass wir unser regionales Headquarter ausbauen und den aktuellen Anforderungen anpassen. Mit diesem Schritt schaffen wir nicht nur eine noch bessere Serviceanbindung für unsere Kundinnen und Kunden, sondern auch eine optimale Arbeitsumgebung für unser wachsendes Team“, freuen sich Rudolf Hermann und Markus Lang, beide Geschäftsleitung Attensam West.

Wer sich die Eröffnungsfeier nicht entgehen ließ

Neben der Gründerfamilie Attensam und dem Attensam West-Team war ebenso zahlreiche regionale Prominenz bei der Eröffnungsfeier zugegen, darunter Bürgermeister Bernhard Auinger, Christian Wieber (Altstadtverband Salzburg), Architekt Carsten Innerhofer, Clemens Chwoyka (ÖWD), Delfa Kosic (ÖVP-Gemeinderatsklub Stadt Salzburg), Max von Moy (Grünwald Equity), Sonja Klampfer (ASKÖ Landesverband Salzburg), Andreas Kuhn (Kuhn Holding), Thomas Gefahrt (GSWB), Franz Berger (Heimat Österreich Service), Wolfgang Maislinger (Hölzl & Hubner Immobilien), Wilhelm Hannak (Hannak Immobilien), Markus Bähr (Stiller & Hohla Immobilientreuhänder) und Katharina Feiel-Bähr (Immobilien Feiel).

Über Attensam

Attensam bietet seit 1980 professionelle ganzheitliche Hausbetreuung, von der Hausreinigung über die Haustechnik & Wartung bis hin zum Winterservice und der Grünflächenbetreuung. Das breite Leistungsspektrum des österreichischen Marktführers umfasst weiters die Bürobetreuung, die Schädlingsbekämpfung und Sonderreinigungen.

Das Unternehmen ist in den Bereichen ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert und wurde bereits mehrmals als einer der besten Arbeitgeber Österreichs ausgezeichnet. Zu den Kund:innen von Attensam zählen neben Hausverwaltungen auch private wie geschäftliche Haus- und Liegenschaftseigentümer:innen, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Attensam verfügt österreichweit über mehr als 20 Standorte.