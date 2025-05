Betten Reiter-Chef zu kika/leiner: "Nutzen Gunst der Stunde"

Auf dem ehemaligen LEINER Wien West prangt seit kurzem eine auffällige Betten Reiter-Werbung. Was steckt dahinter? oe24 hat bei Betten Reiter-Chef Peter Hildebrand nachgefragt.

Was tut sich da in Penzing? Der ehemalige LEINER Wien West in der Hadikgasse 256 ist seit kurzem mit einem großflächigen Betten Reiter-Plakat überzogen. Bekanntlich hat Kika/Leiner Konkurs angemeldet, da der Sanierungsplan gescheitert ist. Die Möbelkette schloss alle verbliebenen Filialen in Österreich am 31. Jänner 2025.

Betten Reiter: Auffällige Werbung beim ehemaligen kika/leiner in Wien West. © Lesereporter ×

Übernimmt Betten Reiter?

Übernimmt Betten Reiter die ehemalige Leiner-Filiale? Im oe24-Gespräch antwortet der Chef des erfolgreichen, österreichischen Textilunternehmens Betten Reiter, Peter Hildebrand: "Wir nutzen die Gunst der Stunde. Deshalb haben wir eine Werbung auf dem Leiner in Wien West platziert, die weithin sichtbar ist. Die Werbung bleibt dort, bis die Filiale einen neuen Käufer gefunden hat. Wir selbst übernehmen sie nicht. Wir haben gleich im Auhof-Center einen Betten Reiter - in nächster Nähe."

Chef zu den Ausbauplänen des Unternehmens

Derzeit hat Betten Reiter 18 Filialen, damit sei man sehr zufrieden. Nur wenn sich eine sehr gute Möglichkeit biete, werde man expandieren. Chef Hildebrand fährt eine Strategie, "die auf Beständigkeit und Qualität ausgerichtet ist". Derzeit hält man bei mehr als 330 Mitarbeiter. "Wir wollen beim aktuellen Personalstand bleiben", sagt der Chef oe24. "Wir suchen aber noch Lehrlinge."

Am besten laufen die Betten Reiter Filialen in der Mariahilfer Straße in Wien und der SCS Flagship-Store in Vösendorf mit extragroßem Schlafstudio.

"Trump ist erschreckend"

Das Geschäftsjahr 2024 "haben wir positiv abgeschlossen", sagt Hildebrand. "Das erwarten wir auch für 2025. Wenn keine gröberen geopolitischen Turbulenzen kommen." Zum US-Präsident und dessen Zoll-Chaos sagt der erfahrene Unternehmer: "Was Trump macht, ist erschreckend. Wenn er einem Plan folgt, dann ist das von außen nicht erkennbar." Auch Betten Reiter ist von Zulieferern abhängig, denn "Baumwolle wächst nun einmal nicht in Europa".

Das Unternehmen setzt auf Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und wird dazu in Kürze auch neue Fasern vorstellen. 2024 erwirtschaftete man einen Umsatz von 66,8 Millionen Euro, das waren 8% weniger als im Vorjahr. Die 18 Filialen befinden sich im Osten Österreichs.