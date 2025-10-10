Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 27.000 aktien down -0.37% Andritz AG 60.85 aktien up +0.08% BAWAG Group AG 111.00 aktien up +0.18% CA Immobilien Anlagen AG 23.660 aktien up +0.94% CPI Europe AG 17.650 aktien down -0.17% DO & CO Aktiengesellschaft 226.00 aktien down -1.74% EVN AG 23.900 aktien up +0.42% Erste Group Bank AG 84.55 aktien down -0.06% Lenzing AG 25.100 aktien equal +0% OMV AG 44.460 aktien down -1.24% Oesterreichische Post AG 30.050 aktien up +1.52% PORR AG 30.550 aktien up +0.66% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.600 aktien down -0.13% SBO AG 26.950 aktien down -0.92% STRABAG SE 84.20 aktien down -2.43% UNIQA Insurance Group AG 13.260 aktien down -0.15% VERBUND AG Kat. A 64.45 aktien up +0.94% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.750 aktien down -0.52% Wienerberger AG 27.100 aktien down -1.74% voestalpine AG 32.600 aktien down -2.86%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
Bosch
© Getty

BSH Hausgeräte

Bosch-Tochter schließt Werke: 1.400 Jobs werden gestrichen

10.10.25, 16:05
Teilen

Die Bosch-Tochter BSH Hausgeräte schließt zwei ihrer deutschen Werke und streicht dabei 1.400 Stellen.  

Geschlossen werde die Produktion von Waschmaschinen im brandenburgischen Nauen und die Herstellung von Herden und Dunstabzugshauben in Bretten in Baden-Württemberg, teilte der Hausgerätehersteller am Freitag in München mit. Die Produktion sei aufgrund eines schrumpfenden Marktes und der wachsenden Billig-Konkurrenz "dauerhaft unterausgelastet", erklärte BSH.

 "Kein relevantes Marktwachstum zu erwarten"

"Auch in absehbarer Zeit ist kein relevantes Marktwachstum zu erwarten." Daher müssten die Kapazitäten reduziert werden. Herde, Waschmaschinen und Dunstabzüge sollen künftig aus anderen europäischen Werken kommen. "Dieser Schritt ist notwendig, um unsere Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit abzusichern", sagte BSH-Chef Matthias Metz.Von dem Stellenabbau betroffen seien rund 980 Beschäftigte in Bretten bei Karlsruhe und 440 in Nauen nordwestlich von Berlin. Man wolle sozialverträgliche Lösungen suchen. Die Produktion in Nauen soll bis Mitte 2027 auslaufen, in Bretten wird sie im März 2028 eingestellt.

Eine BSH-Sprecherin sagte, der Stellenabbau sei unabhängig von der geplanten Streichung von 13.000 Arbeitsplätzen in der Autozuliefer-Sparte des Mutterkonzerns Bosch zu sehen, die dieser Ende September angekündigt hatte. BSH beschäftigt in Deutschland rund 16.000 Mitarbeiter, weltweit sind es 57.000.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden