Diese neue Nutella-Sorte kommt bald auf den Markt

Erstmals seit mehr als 60 Jahren wagt Nutella den großen Schritt: Und kündigt jetzt eine neue Sorte an.

Der süßen Nuss-Nougat-Crème konnte kaum jemand in jungen Jahren widerstehen. Das Rezept blieb jahrzehntelang unverändert.

Und nun plant der Hersteller Ferrero eine Mega-Revolution - und kündigt eine neue Sorte an. Das geschieht zum ersten mal seit der Markteinführung, bisher gab es nur das EINE unersetzbare Original.

Ab Frühjahr 2026 soll Nutella „Peanut“ ("Erdnuss“) zunächst in den Vereinigten Staaten und in Kanada offiziell auf den Markt kommen. In den USA gilt der Geschmack Erdnuss als einer der Beliebtesten. Und es gab bereits erste Verkostungen!

© Ferrero

Bereits erste Tester

Denn das Produkt wurde seit seiner Verkündung immer wieder testweise in den Verkauf geschleust. Ein Influencer testete die neue Creme - und schwärmte „Mamma Mia!“ vor seinen Zuschauern.

Wenn das Produkt im Frühjahr 2026 auf den amerikanischen Markt kommt und ein Verkaufsschlager wird, könnte es wohl auch bei uns eingeführt werden.