Größte österreichische Versicherung prüft Übernahme in Deutschland

VIG könnte mehr als 50 Prozent an einem deutschen Versicherer erwerben.

Die Vienna Insurance Group (VIG) erwägt den Kauf einer Mehrheit an der deutschen Nürnberger Beteiligungs AG, der Holdinggesellschaft der Nürnberger Versicherung. Man habe die "Durchführung einer exklusiven Due Diligence Prüfung zum möglichen Erwerb einer kontrollierenden Mehrheit von mehr als 50 Prozent" vereinbart, teilte die VIG am Freitag mit. Einzelheiten zu einer möglichen Transaktion und ob eine solche überhaupt zustande kommt, sind laut den Deutschen noch offen.

Nürnberger Beteiligungs AG bald bei VIG?

"Die Nürnberger könnte als deutscher Erstversicherer zur weiteren Diversifikation unseres Portfolios beitragen", sagte VIG-Chef Hartwig Löger am Freitag. Im Mai hatte die deutsche Nürnberger Beteiligungs AG angekündigt, Gespräche mit mehreren Versicherungsunternehmen zum Verkauf eines Mehrheitsanteils aufzunehmen.

Nun wolle man die Gespräche mit der VIG vertiefen. "Maßgeblich dafür waren insbesondere die strategischen Optionen, die finanziellen Investmentindikatoren und die Zusagen zur Standortsicherung sowie zum Erhalt der Marke und Identität der Nürnberger", hieß es in der Aussendung der Nürnberger am Freitag.