Henkel startet mit Umsatzminus

Schwache Konsumlaune in den USA belastet den Konsumgüterkonzern.

Der Konsumgüterkonzern Henkel ist auch wegen der schlechten Stimmung der Verbraucher in den USA mit einem Umsatzrückgang ins Jahr gestartet. Der Umsatz sei im ersten Quartal um 1,4 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro geschrumpft, teilte der Düsseldorfer Konzern am Donnerstag mit. Seine Jahresprognose bekräftigte Henkel-Chef Carsten Knobel.

Pritt, Schwarzkopf, Syoss oder Persil

Henkel hatte bereits angekündigt, dass das erste Quartal nach den Zuwächsen des vergangenen Jahres verhalten ausfallen wird. Die schwache Konsumstimmung etwa in den USA laste auf dem stark in den Vereinigten Staaten vertretenen Anbieter von Marken wie Pritt, Schwarzkopf, Syoss oder Persil. Henkel erwartet indes 2025 weiter ein Umsatzwachstum zwischen 1,5 und 3,5 Prozent. Die bereinigte Umsatzrendite (Ebit-Marge) werde in einer Bandbreite von 14,0 bis 15,5 Prozent erwartet - nach rund 14,3 Prozent im Vorjahr.