Nächste Millionenpleite: Baufirma ist insolvent

Die nächste Firmenpleite reiht sich bei den Insolvenzen ein: Jetzt trifft es eine bekannte Baufirma.

Das Bauunternehmen wurde erst 2012 gegründet und erzielt laut Medienangaben monatliche Bruttoumsätze in Höhe von 800.000 Euro. Den Gläubigern wird eine 20-prozentige Sanierungsplanquote innerhalb der nächsten zwei Jahre geboten.

Schulden in Millionen-Höhe

Die Schulden des Unternehmens werden auf etwa 11 Millionen Euro geschätzt. Schon im Jahr 2023 hatte das Unternehmen Schulden von rund 11,5 Millionen Euro und einen Verlust von etwa 1,94 Millionen Euro.

Die Rede ist vom Bauunternehmen motus bauconsult GmbH mit Sitz in Wien. Geschäftsführer ist Maximilian Kneussl. Über ihr Vermögen wurde am Dienstag aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien eröffnet. Insgesam 47 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

Als Insolvenzursache sieht man die aktuelle Wirtschaftsflaute in der Immobilienbranche.