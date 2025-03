Nächste Pleite: Burgenländisches Autohaus sperrt zu

Die Nächste Insolvenz wurde angemeldet: Diesmal trifft es ein burgenländisches Autohaus.

Das Unternehmen schlitterte in eine finanzielle Notlage und war mit 1,5 Millionen Euro verschuldet. Das Unternehmen "Auto Wiener" in Eltendorf sperrt zu, das bestätigte Geschäftsführer Stefan Wiener in einem Bericht von "Mein Bezirk".

Am Mittwoch hatte es zum letzten Mal offen. 40 Gläubiger sind betroffen. Ihnen wurde eine Rückzahlungsquote von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren geboten. Acht Mitarbeiter sind betroffen. Laut "Mein Bezirk" sind die anderen Geschäftszweige von Stefan Wiener - eine Weinproduktion, ein Lohnunternehmen und die Kellerstöcklvermietung - nicht betroffen.

Das Familienunternehmen war seit 1980 in Betrieb.