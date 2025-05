Netflix blendet Abo-Kunden bald Werbung ein

Werbung soll mit KI auf Netflix-Inhalte angepasst werden.

Netflix-Kunden im günstigeren Abo mit Anzeigen, das es etwa in Deutschland gibt, müssen sich im kommenden Jahr auf Werbeunterbrechungen einstellen. Auch wenn man die Wiedergabe pausiert, soll Reklame eingeblendet werden, wie der Videostreaming-Marktführer ankündigte. Bei den Anzeigenformaten dafür soll auch generative Künstliche Intelligenz eingesetzt werden, "um die Werbung mit der Welt unserer Sendungen zu verknüpfen". Das Werbe-Abo ist in Österreich bisher nicht verfügbar.

Netflix hat inzwischen mehr als 94 Millionen Kunden weltweit im Abo-Modell mit Werbung. Im November waren es noch rund 70 Millionen. Der Dienst macht seit heuer keine Angaben mehr zur allgemeinen Entwicklung der Kundenzahlen. Ende 2024 waren es gut 300 Millionen Kundenhaushalte insgesamt. Netflix geht davon aus, dass mehr als 700 Millionen Menschen weltweit den Dienst nutzen.

Netflix attraktiver für Werbekunden

Mit dem Wachstum der Anzeigen-Abos wird Netflix attraktiver für Werbekunden, die bisher etwa auf klassische TV-Sender zurückgreifen. Das Angebot ist derzeit in zwölf Ländern verfügbar, darunter auch in Deutschland. In Österreich gibt es das günstigere Werbe-Abo derzeit nicht.

Netflix entwickelte nach dem Start mit Partnern wie Microsoft eine eigene Anzeigenplattform, auf die kommende Woche auch in Europa umgestellt werden soll. Die Werbung kann damit nach mehr als 100 Interessen-Kategorien personalisiert werden - "darunter Lebensabschnitte".