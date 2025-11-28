Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.100 aktien down -0.31% Andritz AG 62.15 aktien equal +0% BAWAG Group AG 115.50 aktien down -0.35% CA Immobilien Anlagen AG 24.320 aktien up +0.16% CPI Europe AG 15.640 aktien down -0.95% DO & CO Aktiengesellschaft 189.40 aktien up +0.32% EVN AG 26.450 aktien down -0.19% Erste Group Bank AG 93.40 aktien up +0.7% Lenzing AG 23.450 aktien up +0.43% OMV AG 47.580 aktien up +0.17% Oesterreichische Post AG 30.450 aktien up +0.33% PORR AG 30.150 aktien up +0.5% Raiffeisen Bank Internat. AG 34.940 aktien down -0.17% SBO AG 27.300 aktien up +2.25% STRABAG SE 76.20 aktien down -0.65% UNIQA Insurance Group AG 15.000 aktien down -0.66% VERBUND AG Kat. A 63.25 aktien up +0.96% VIENNA INSURANCE GROUP AG 49.050 aktien equal +0% Wienerberger AG 29.840 aktien up +0.4% voestalpine AG 36.780 aktien up +0.11%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
Mark Mateschitz
© getty

News aus Fuschl

Red Bull startet neue Marketing-Tochter: Zwei Top-Manager übernehmen

28.11.25, 13:23 | Aktualisiert: 28.11.25, 14:25
Teilen

Eine neue Firma im Reich von Red-Bull-Erben Mark Mateschitz ist für Marketingzwecke entstanden. Im Medienbereich wurde zuletzt eingespart. 

Nach dem angekündigten Medienumbau startet Red Bull eine neue Konzerntochter. Die Red Bull Brand Marketing GmbH hat ihren Sitz in der Konzernzentrale in Fuschl und soll künftig Dienstleistungen und Beratung anbieten – vor allem im Bereich Marketing, wie das Firmenbuch zeigt.

Bekanntes Duo an der Spitze 

Die Geschäftsführung übernimmt ein bekanntes Duo aus dem Red-Bull-Führungstrio: Alexander Kirchmayr, bisher für die Finanzen verantwortlich, und Franz Watzlawick, Leiter des zentralen Getränkebereichs. Beide sind seit dem Tod von Firmengründer Dietrich Mateschitz zusammen mit Oliver Mintzlaff Teil des Konzernspitze. Der neue Betrieb ist eine 100-Prozent-Tochter des Konzerns. 

60 Kündigungen im Medienbereich

Die Gründung der Marketingfirma folgt auf den angekündigten Abbau von bis zu 60 Stellen im Medienbereich. Laut Konzernangaben soll die neue Tochter die Markenpräsenz stärken und den Bereich Marketing strategisch ausbauen. Eine detaillierte Auskunft zum genauen Geschäftszweck blieb bislang aus.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden