Red Bull startet neue Marketing-Tochter: Zwei Top-Manager übernehmen

Eine neue Firma im Reich von Red-Bull-Erben Mark Mateschitz ist für Marketingzwecke entstanden. Im Medienbereich wurde zuletzt eingespart.

Nach dem angekündigten Medienumbau startet Red Bull eine neue Konzerntochter. Die Red Bull Brand Marketing GmbH hat ihren Sitz in der Konzernzentrale in Fuschl und soll künftig Dienstleistungen und Beratung anbieten – vor allem im Bereich Marketing, wie das Firmenbuch zeigt.

Bekanntes Duo an der Spitze

Die Geschäftsführung übernimmt ein bekanntes Duo aus dem Red-Bull-Führungstrio: Alexander Kirchmayr, bisher für die Finanzen verantwortlich, und Franz Watzlawick, Leiter des zentralen Getränkebereichs. Beide sind seit dem Tod von Firmengründer Dietrich Mateschitz zusammen mit Oliver Mintzlaff Teil des Konzernspitze. Der neue Betrieb ist eine 100-Prozent-Tochter des Konzerns.

60 Kündigungen im Medienbereich

Die Gründung der Marketingfirma folgt auf den angekündigten Abbau von bis zu 60 Stellen im Medienbereich. Laut Konzernangaben soll die neue Tochter die Markenpräsenz stärken und den Bereich Marketing strategisch ausbauen. Eine detaillierte Auskunft zum genauen Geschäftszweck blieb bislang aus.