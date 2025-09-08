Alles zu oe24VIP
Café Central
© getty

Renovierung

Weltbekanntes Wiener Café sperrt zu

08.09.25, 09:10
Teilen

Das traditionsreiche Café Central schließt für eine Renovierung - vorübergehend wurde allerdings mit einer Alternative vorgesorgt. 

Wien verliert vorübergehend eine Legende: Das traditionsreiche Café Central in der Herrengasse 14 legt ab Frühjahr 2026 eine Pause ein. Grund ist eine Renovierung im Einklang mit dem Denkmalschutz. 

Das ist die Alternaive

Mit dem "Decentral" im Palais Harrach schafft das legendäre Café Central mit seinem neuen frischen Pop-up einen Treffpunkt für Genießer in historischem Ambiente. 

Stammhaus ab Frühjahr 2026 wieder offen

Ein großzügiger Gastgarten auf der Freyung lädt zum Verweilen und Abschalten ein, während im Innenbereich urbanes Design auf klassische Kaffeehauskultur trifft. „Mit der Eröffnung des Decentral bleibt die Tradition des Café Central lebendig, während unser Stammhaus ab Frühjahr 2026 für eine umfassende Modernisierung vorübergehend schließt.

DeCentral.jfif
© VERKEHRSBUERO

Um die Wartezeit bis zur Wiedereröffnung genussvoll zu überbrücken, übernimmt das Decentral als charmante Dependance mit frischen Ideen und vertrauter Kaffeehausqualität“, erklärt Palais Events Geschäftsführer Kay Fröhlich.

