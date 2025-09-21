Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.300 aktien down -3.18% Andritz AG 59.95 aktien down -0.75% BAWAG Group AG 114.30 aktien up +2.79% CA Immobilien Anlagen AG 22.340 aktien down -0.71% CPI Europe AG 18.180 aktien down -0.71% DO & CO Aktiengesellschaft 222.50 aktien down -0.45% EVN AG 23.350 aktien up +0.65% Erste Group Bank AG 83.00 aktien down -1.72% Lenzing AG 26.050 aktien down -1.14% Mayr-Melnhof Karton AG 77.60 aktien down -2.14% OMV AG 45.320 aktien down -1.18% Oesterreichische Post AG 29.150 aktien up +0.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.240 aktien down -0.07% SBO AG 26.000 aktien down -2.07% Telekom Austria AG 9.100 aktien down -3.29% UNIQA Insurance Group AG 12.580 aktien up +2.28% VERBUND AG Kat. A 59.60 aktien down -1.16% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.800 aktien up +2.12% Wienerberger AG 28.940 aktien up +0.07% voestalpine AG 29.780 aktien up +2.55%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
microsoft
© Getty

Trump-Dekret

Wirbel um 100.000-Dollar-Visagebühr: Microsoft in Sorge

21.09.25, 03:33 | Aktualisiert: 21.09.25, 14:46
Teilen

100.000 Dollar pro Antrag, nicht pro Jahr, stellt das Weiße Haus klar. Große Unternehmen sind alarmiert. Sie raten Mitarbeitern von Auslandsreisen ab 

Das Weiße Haus hat am Samstag klargestellt, dass eine neue Gebühr von 100.000 Dollar (85.207,91 Euro) für H-1B-Visa in den USA eine einmalige Abgabe pro Antrag ist. "Dies ist keine jährliche Gebühr. Es ist eine einmalige Gebühr, die nur für den Antrag gilt", teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am Samstag auf der Plattform X mit. Die Regelung, die am Sonntag in Kraft tritt, gelte zudem nicht für Inhaber gültiger Visa, die wieder in das Land einreisen.

Bei den H-1B-Visa handelt es sich um eine Arbeitserlaubnis für ausländische Fachkräfte, die vor allem in der Technologiebranche und anderen spezialisierten Berufen eingesetzt werden. Die Klarstellung war nötig geworden, nachdem die ursprüngliche Ankündigung am Freitag für erhebliche Unruhe gesorgt hatte. Handelsminister Howard Lutnick hatte zunächst erklärt, die Abgabe werde jährlich erhoben.

Unternehmen rieten Mitarbeitern von Auslandsreisen ab

Daraufhin rieten einem Reuters-Bericht zufolge Unternehmen wie Microsoft, JPMorgan und Amazon ihren Mitarbeitern mit H-1B-Visa, vorerst in den USA zu bleiben. Goldman Sachs mahnte in einem internen Memo zur Vorsicht bei internationalen Reisen. Auf der chinesischen App Rednote berichteten zudem zahlreiche Visainhaber, sie hätten aus Sorge vor dem neuen Kostenbeitrag ihre Auslandsreisen abgebrochen, um vorzeitig in die USA zurückzukehren.

Die Regierung von Präsident Donald Trump begründete den von ihm am Freitag per Dekret erlassenen Betrag damit, die Wettbewerbsbedingungen für US-Arbeitnehmer zu verbessern. Diese würden durch ausländische Arbeitskräfte mit niedrigeren Löhnen ersetzt. Der indische IT-Branchenverband Nasscom äußerte die Befürchtung, die Regelung könne die globalen Aktivitäten seiner Mitgliedsunternehmen stören, die Fachkräfte in die USA entsenden.

Einem am Samstag veröffentlichten Informationsblatt des Weißen Hauses zufolge kann auf die Abgabe im Einzelfall verzichtet werden, "wenn es im nationalen Interesse liegt". Demnach ist der Anteil der IT-Beschäftigten mit H-1B-Visa von 32 Prozent im Jahr 2003 auf über 65 Prozent in den vergangenen Jahren gestiegen. Die Ministerien für Arbeit und Innere Sicherheit wurden zudem angewiesen, neue Richtlinien für die Überprüfung und Durchsetzung zu erlassen und die für das H-1B-Programm geltenden Lohnniveaus zu überarbeiten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden