Argentiniens Präsident Javier Milei
Argentiniens Präsident Javier Milei

Liquiditätskrise

USA stützen Argentinien mit Währungskäufen

09.10.25, 23:00


Die USA stützen die argentinische Wirtschaft mit Käufen der Landeswährung Peso.  

Zudem sei ein Rahmenabkommen über einen Währungstausch im Volumen von 20 Milliarden Dollar (17,20 Mrd. Euro) mit der argentinischen Zentralbank geschlossen worden, teilte US-Finanzminister Scott Bessent am Donnerstag mit. Dies sei das Ergebnis eines Treffens der Finanzminister beider Länder in dieser Woche in Washington, an dem auch Vertreter des Internationalen Währungsfonds (IWF) teilnahmen.

"Akute Liquiditätskrise"

"Argentinien ist in einer akuten Liquiditätskrise", schrieb Bessent auf der Plattform X. "Das US-Finanzministerium ist bereit, unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Stabilität der Märkte zu gewährleisten."

Die Intervention der USA zeigte umgehend Wirkung an den Finanzmärkten: Die Kurse argentinischer Dollar-Anleihen zogen an. Die bis 2035 laufende Anleihe verteuerte sich um 4,6 Cent auf 60,58 Cent je Dollar. Auch der Peso legte zu und notierte 0,8 Prozent höher bei 1425 je Dollar. Ein Sprecher des US-Finanzministeriums lehnte genauere Angaben darüber ab, wie viele Pesos die USA genau gekauft haben und wie das Abkommen über einen Währungstausch strukturiert ist.

Schon länger angekündigt

Die USA hatten schon länger angekündigt, das finanziell angeschlagene Land und seinen rechtspopulistischen Präsidenten Javier Milei zu unterstützen. "Wenn sie dieses Versprechen nicht gehalten hätten, stünden wir vor einem kompletten Kollaps von Argentinien", kommentierte Eduardo Ordonez Bueso von Bankinvest die Maßnahmen. Die Märkte waren jüngst unter Druck geraten, nachdem Mileis Partei eine regionale Wahl verloren hatte. Dazu hatten auch Korruptionsvorwürfe gegen Mileis engstes Umfeld beigetragen.

Die Entwicklung schürte Sorgen bei Investoren, Mileis Partei könnte auch bei den wichtigen Zwischenwahlen am 26. Oktober schlecht abschneiden. Die argentinische Zentralbank hatte daraufhin den Peso mit massiven Käufen gestützt. Der IWF hatte Argentinien im April eine Kreditlinie von 20 Milliarden Dollar gewährt. Für den 14. Oktober ist ein Treffen von Milei mit US-Präsident Donald Trump geplant.

