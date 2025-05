Verkauf: Milliarden-Deal für Verkauf Jet-Tankstellen

Die "Jet"-Tankstellen in Deutschland und Österreich werden für rund 2,5 Milliarden Euro an ein Konsortium von Finanzinvestoren verkauft.

Der amerikanische Ölkonzern Phillips 66, der unter dem Druck des Hedgefonds Elliott steht, verkaufte sein Netz von 970 Tankstellen - davon 843 unter dem Namen "Jet" an die Beteiligungsgesellschaften Energy Equation Partners und Stonepeak.

Phillips 66 behält 35 Prozent der Anteile

Phillips 66 kassiert 1,5 Milliarden Euro und behält 35 Prozent der Anteile. Die Tankstellen, die in diesem Jahr 275 Millionen Euro operativen Gewinn abliefern sollten, gehörten nicht zum Kerngeschäft. Beliefert werden sollen sie weiterhin aus der Karlsruher MiRO-Raffinerie von Phillips 66.

Für rund 3,3 Milliarden Dollar

Die Aktie des Unternehmens aus Houston in Texas gab am Freitag ein Prozent auf 123,57 Dollar nach. Die Analysten von TD Cowen kritisierten, dass Phillips 66 die Tankstellen nicht ganz abgegeben habe.

Auch andere Ölkonzerne haben sich in den vergangenen Jahren von ihrem Tankstellennetz in Deutschland getrennt. Die "Esso"-Zapfsäulen von ExxonMobil gingen 2017 ebenso an den britischen Einzelhändler EG Group wie die OMV-Tankstellen 2022. Die kanadische Alimentation übernahm 2023 für rund 3,3 Milliarden Dollar die "Total"-Tankstellen der französischen TotalEnergies in Deutschland und den Niederlanden.