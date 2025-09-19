Versteckte Preiserhöhung: Iglo verliert Klage wegen Shrinkflation

Es handelt sich um das erste rechtskräftige Urteil in Österreich

Das Oberlandesgericht (OLG) Wien hat dem Verein für Konsumenteninformation (VKI) in einem wegweisenden Verfahren gegen die Iglo Austria GmbH vollinhaltlich Recht gegeben. Anlass war das Tiefkühlprodukt „Iglo Atlantik Lachs“, dessen Füllmenge Anfang 2023 von 250 auf 220 Gramm reduziert wurde, ohne dass dies für Verbraucher deutlich erkennbar war. Das Vorgehen verstößt laut Gericht gegen das Wettbewerbsrecht und stellt eine irreführende Geschäftspraktik dar. Das Urteil ist rechtskräftig.

Shrinkflation

Der Fall ist ein klassisches Beispiel für das Phänomen der Shrinkflation: Hersteller reduzieren die Produktmenge, während Preis und Verpackung unverändert bleiben. Verbraucher bemerken die versteckte Preiserhöhung oft nicht. Der VKI hatte die Füllmengenreduktion des „Iglo Atlantik Lachs“ dokumentiert und daraufhin Klage eingereicht.

© Iglo

Die Gerichte stellten klar: Verbraucher erwarten für denselben Preis ein unverändertes Produkt. Eine bloße Gewichtsangabe auf der Verpackung reicht nicht aus, um über die Reduktion zu informieren, da sie weder auffällig noch intuitiv verständlich sei. Auch der Grundpreis könne die Täuschung nicht verhindern.

Wegweisendes Urteil

Dr. Petra Leupold, Chefjuristin des VKI, bezeichnete das Urteil als „starkes Zeichen gegen wettbewerbswidrige Praktiken“ und wies auf die Signalwirkung für den gesamten Markt hin. In Reaktion auf das Urteil hat Iglo die Füllmenge des Lachsprodukts wieder auf 250 Gramm angehoben.

Die zuständige Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig kündigte an, die Bundesregierung werde einen Gesetzesentwurf zur klaren Kennzeichnungspflicht ausarbeiten, damit Konsumenten künftig sofort erkennen können, was sie tatsächlich für ihr Geld erhalten.

Das Urteil gilt als Meilenstein im Kampf gegen versteckte Preiserhöhungen und verdeutlicht: Transparenz bei Preis und Inhalt ist für Hersteller verpflichtend.