Walter Oblin wird neuer Generaldirektor der Österreichischen Post AG

Aufsichtsrat beschließt neuen Vorstandsvorsitzenden als Nachfolger von Georg Pölzl

Der Aufsichtsrat der Österreichische Post AG hat Walter Oblin mit 1. Oktober 2024 zum Vorstandsvorsitzenden und Generaldirektor der Österreichische Post AG bestellt. Er tritt damit die Nachfolge von Georg Pölzl an, der seit 1. Oktober 2009 Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor des Unternehmens ist. Pölzl wird mit seinen 15 Dienstjahren der längstdienende Generaldirektor der Österreichischen Post sein.

Bis zur Übernahme der Position des Vorstandsvorsitzenden und Generaldirektors wird Walter Oblin weiterhin Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Brief & Finanzen bleiben.

„Nach einer internationalen Ausschreibung setzen wir mit der Bestellung von Walter Oblin zum Generaldirektor der Österreichischen Post auf Kontinuität gepaart mit stetiger Weiterentwicklung. Als langjähriges Vorstandsmitglied verfügt er über umfangreiche Branchen-und Managementerfahrung, um gemeinsam mit dem Team der Post die Stabilität des Unternehmens zu sichern und gleichzeitig Wachstum und Innovationen voranzutreiben, die den Konzern nachhaltig in eine erfolgreiche Zukunft führen.“, sagt Elisabeth Stadler, Aufsichtsratsvorsitzende, Österreichische Post AG.

„Ich freue mich auf meine neue Rolle, in der ich mit vollem Engagement eines der spannendsten Unternehmen Österreichs in die Zukunft führen darf. Mein Anspruch ist, auch künftig für Kund*innen, Mitarbeiter*innen und Umwelt gleichermaßen da zu sein. Wir wollen für unsere Kund*innen ein modernes, innovatives Logistik- und Technologieunternehmen sein und für unsere Mitarbeiter*innen eine attraktive und zukunftsorientierte Arbeitgeberin. Die Österreichische Post wird weiterhin Vorreiterin in Sachen Nachhaltigkeit sein und gleichzeitig verlässliche Akteurin am Kapitalmarkt.“, sagt Walter Oblin, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Brief & Finanzen, Österreichische Post AG.

Walter Oblin ist seit 1. Juli 2012 Finanzvorstand der Österreichischen Post und seit 1. Jänner 2019 auch Generaldirektor-Stellvertreter. Zusätzlich verantwortet er die Division Brief & Werbepost. In seinem Vorstandsressort sind mit den Bereichen Konzern-Rechnungswesen & -Controlling, Konzern-Immobilien, Konzern-IT & -Einkauf sowie Konzern-Recht wesentliche Steuerungs- und Dienstleistungsfunktionen zusammengefasst. In der bank99 ist Walter Oblin zudem stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats.

„Ich freue mich, dass meine Nachfolge aus den eigenen Reihen besetzt werden konnte. Mit Walter Oblin übernimmt ein langjähriger Vorstandskollege und Wegbegleiter das Management, der die Post seit 14 Jahren in unterschiedlichen Positionen kennt und den Konzern und seine Mitarbeiter*innen bestens weiterentwickeln wird. Ich sehe die Österreichische Post auch für die Zukunft sehr gut aufgestellt.“, erklärt Georg Pölzl, Generaldirektor, Österreichische Post AG.

Lebenslauf Walter Oblin

Walter Oblin wurde am 4. Mai 1969 in Villach geboren und absolvierte das Studium Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau an der Technischen Universität Graz sowie ein MBA-Studium in den USA. Seinen beruflichen Werdegang startete er 1994 als Unternehmensberater bei McKinsey & Company in Wien. Im Jahr 2000 wurde er dort zum Partner ernannt und übernahm in Folge Führungsaufgaben als Mitglied der österreichischen Geschäftsleitung sowie im weltweiten Transport- und Logistiksektor von McKinsey. Nach einer Tätigkeit bei einem deutschen CleanTech-Startup kam er im Herbst 2009 als Leiter des Bereichs Strategie und Konzernentwicklung zur Österreichischen Post AG. Mit Juli 2012 übernahm er die Funktion des Finanzvorstandes sowie mit Jahresbeginn 2019 zusätzlich die Verantwortung für die Division Brief & Werbepost.