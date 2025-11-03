Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 34.750 aktien up +7.75% Andritz AG 64.35 aktien down -1.91% BAWAG Group AG 114.00 aktien up +1.88% CA Immobilien Anlagen AG 23.900 aktien down -0.91% CPI Europe AG 16.600 aktien down -1.83% DO & CO Aktiengesellschaft 208.00 aktien up +0.48% EVN AG 26.150 aktien up +3.36% Erste Group Bank AG 89.75 aktien equal +0% Lenzing AG 25.800 aktien down -0.58% OMV AG 48.220 aktien up +1.6% Oesterreichische Post AG 29.950 aktien down -0.17% PORR AG 27.800 aktien up +0.91% Raiffeisen Bank Internat. AG 32.320 aktien down -0.06% SBO AG 29.300 aktien up +1.91% STRABAG SE 69.30 aktien up +2.06% UNIQA Insurance Group AG 12.900 aktien up +1.26% VERBUND AG Kat. A 68.50 aktien up +2.32% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.650 aktien up +0.34% Wienerberger AG 25.500 aktien down -0.93% voestalpine AG 30.800 aktien down -0.26%
  1. oe24.at
  2. Business
Lkw
© Getty

Umsatzprognose

Wegen Trump-Zölle: Lkw-Zulieferer senkt abermals Umsatzerwartung

03.11.25, 22:43
Teilen

Der fränkische Lkw-Zulieferer SAF-Holland hat seine Umsatzprognose zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten zurückgenommen und die US-Zölle dafür verantwortlich gemacht. 

"Die anhaltenden Unsicherheiten infolge der US-Zollpolitik" hätten auf dem nordamerikanischen Markt bei den Kunden zu einer spürbaren Kaufzurückhaltung geführt, erklärte das Unternehmen am Montagabend in Bessenbach bei Aschaffenburg.

Das wirke sich auch auf Indien, Vietnam und Thailand aus, wo Lkw-Hersteller Geschäft mit Kunden in den USA machten. Der Auftragseingang in Europa habe im Vergleich zum zweiten Quartal an Schwung verloren. Dazu kämen negative Währungseffekte.

Sinkende Prognose

SAF-Holland erwarte daher für das Gesamtjahr einen Umsatzrückgang auf 1,7 bis 1,75 (2024: 1,88) Milliarden Euro, das sind 50 bis 100 Millionen weniger als bisher gedacht. Ins Jahr 2025 gegangen war der Hersteller von Achsen und Anhängerkupplungen ursprünglich mit einem Ziel von 1,85 bis 2,00 Milliarden Euro Umsatz. An der im Juli gesenkten Renditeprognose hält SAF-Holland fest: Die bereinigte Umsatzrendite vor Steuern und Zinsen (Ebit) soll 9,3 Prozent erreichen. Das entspräche einem operativen Ergebnis (bereinigtes Ebit) von 158 bis 163 Millionen Euro.

Nach neun Monaten hinkt SAF-Holland beim Umsatz mit 1,31 Milliarden Euro dem Vorjahresniveau um knapp zehn Prozent hinterher. Das bereinigte Ebit schrumpfte deswegen um 17 Prozent auf 121,1 Millionen Euro. Die bereinigte Ebit-Marge ging auf 9,3 (Vorjahr: 10,1) Prozent zurück. Um gegenzusteuern und die infolge der Zölle gestiegenen Beschaffungskosten wettzumachen, will SAF-Holland in den nächsten Monaten unter anderem Preise erhöhen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden