Wein & Co stellt Geschäftsführung neu auf

Ab Mitte Februar 2025 übernehmen Johannes Vasak und Matthias Niebling die Geschäftsführung von Wein & Co. Vasak zeichnet für die Leitung der Marktseite – insbesondere die Bereiche Vertrieb, Einkauf und Marketing verantwortlich, während Niebling die kaufmännische Leitung übernimmt.

Im Zuge dieser Veränderungen wird sich Alexander Borwitzky aus der Geschäftsführung von WEIN & CO zurückziehen. Er bleibt dem Unternehmen jedoch in seiner Funktion als Vorstand der Hawesko Holding SE eng verbunden und wird die Weiterentwicklung von Wein & Co aktiv begleiten.

„Wir freuen uns, mit Johannes Vasak und Matthias Niebling einem erfahrenen Duo aus den eigenen Reihen die Verantwortung zu übergeben. Mit der deutlichen Ergebnisverbesserung in 2024 trotz schwierigster Marktbedingungen ist Wein & Co jetzt sehr gut aufgestellt für die weitere Expansion“, so Alexander Borwitzky, Hawesko Holding SE.

Wein & Co freut sich, mit Johannes Vasak eine erfahrene Führungskraft aus den eigenen Reihen an der Spitze des Unternehmens zu wissen. In den vergangenen neun Jahren hat er in verschiedenen Schlüsselrollen, darunter als Marketingleiter und zuletzt als Vertriebsleiter, maßgeblich zur Entwicklung des Unternehmens beigetragen. Sein Engagement, seine strategische Weitsicht und seine umfassende Führungserfahrung haben Wein & Co nachhaltig geprägt. Für Vasak bedeutet diese neue Aufgabe nicht nur einen bedeutenden Karriereschritt, sondern auch eine Herzensangelegenheit: Als leidenschaftlicher Weinliebhaber übernimmt er die Leitung eines Unternehmens, das er über die Jahre mitgestaltet und zu dem gemacht hat, was es heute ist .

Matthias Niebling verfügt über eine breite fachliche Expertise, die er unter anderem als Leiter Corporate Audit bei der Hawesko Holding SE erworben hat. Seit 2017 hat er in zahlreichen Projekten innerhalb der Konzerngesellschaften wertvolle Erfahrungen gesammelt, ein starkes Netzwerk aufgebaut und tiefgehendes kaufmännisches Wissen entwickelt. Bereits im Jahr 2024 unterstützte er Wein & Co über mehrere Monate in einer Interimstätigkeit als kaufmännischer Leiter und Prokurist, wobei er entscheidende Impulse setzte.