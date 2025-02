WKSTA: Benko versteckte Millionen-Vemögen

Ferraris bis Kunstwerke und Immobilien -das alles ist in der Laura Privatstiftung geparkt

Viel Geld. Signa-Großinvestoren, Insolvenzverwalter und Ex-Stiftungsvorstand belasten René Benko laut Festnahmeanordnung schwer.

Laut WKStA verschleierte Benko enorm viel Vermögen. Auch Masseverwalter und Rechtsanwalt Andreas Grabenweger ortet eine "Vermögensverschleierung" durch den Tiroler. Ein Vorwurf, der, was die Laura Privatstiftung anbelangt, offenbar neben anderen auch zur Festnahme Benkos durch die Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) führte.

Allein in der Laura Privatstiftung soll Vermögen im dreistelligen Millionenbereich geparkt sein. Eine Vermögensliste sorgt für Aufsehen - die Highlights:

Villa in Innsbruck-Igls: Wert 63 Mio. Euro

Benkos Familiensitz in Igls (Tirol). © APA/EXPA/JOHANN GRODER ×

"Chalet N" in Lech: Viele Millionen wert

Chalet N in Lech © Chalet-N.com ×

Dachgeschoßwohnung in Wien (600 m²): inklusive 400-m²-Terrasse

Zwei Forstgüter in Österreich

Deutschland-Immobilien: u. a. in Leipzig, Halle und am Berliner Gendarmenmarkt

Kunstsammlung: Wert 33,7 Mio. Euro

Privatjet: 17,6 Mio. Euro

Ferrari-Sammlung: F40 und LaFerrari Hybrid mit 963 PS, Gesamtwert 5,3 Mio.

Benko war am 23. Jänner in Innsbruck festgenommen und in die Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt gebracht worden. Dort muss er zumindest bis Ende Februar in U-Haft bleiben.