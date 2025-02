Zertifikat »Familienfreundlicher Arbeitgeber 2024« für MÖGEN

Für ihr Engagement für ein Mehr an Familienfreundlichkeit im Unternehmen wurde die MÖGEN erneut vom Bundeskanzleramt ausgezeichnet.

Neben der Baugenossenschaft Mödling (MÖGEN) durften sich weitere 167 österreichische Arbeitgeber unterschiedlichster Branchen- und Betriebsgrößen über das Zertifikat „berufundfamilie“ freuen. Die ausgezeichneten Unternehmen, Institutionen und Hochschulen haben erfolgreich die Zertifizierungs- und Re-Zertifizierungsprozesse absolviert.

Vier-Tage-Woche und HomeofficeWohnen ist ein Grundbedürfnis und das Zuhause steht für Familie. Die MÖGEN möchte aber auch für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Zuhause mit einem guten Arbeitsumfeld und guten Rahmenbedingungen schaffen, um den Bedürfnissen nach Work-Life-Balance, Sicherheit und Stabilität gerecht zu werden. „Im Laufe der Jahre konnte das Angebot an familienbewussten Angeboten kontinuierlich erweitert werden. So werden beispielsweise die Möglichkeit von Home-Office und die Einführung einer freiwilligen Vier-Tage-Woche als sehr vereinbarkeitsfördernd wahrgenommen. Die Zertifizierung ist außerdem ein wichtiger Faktor im Employer Branding und in der Marketingkommunikation, als Signal nach außen ebenso wie nach innen“, betont Andreas Holzmann, Obmann der MÖGEN.www.mögen.at