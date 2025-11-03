Zuckerberg verliert 29 Milliarden Dollar über Nacht

Mark Zuckerberg rutscht in der Milliardärs-Rangliste ab, nachdem er an einem einzigen Tag 29 Milliarden US-Dollar verloren hat, weil die Meta-Aktie eingebrochen ist.

USA. Mark Zuckerberg hat innerhalb eines Tages 29,2 Milliarden US-Dollar verloren, nachdem die Meta-Aktie am vergangenen Donnerstag um 11 % eingebrochen war, berichtet die "New York Post". Damit fiel der 41-jährige Meta-Chef von Platz drei auf fünf des Bloomberg Billionaires Index zurück – seine schlechteste Platzierung seit fast zwei Jahren. Der Absturz ist laut "Bloomberg" einer der vier größten tagesbedingten Vermögensverluste aller Zeiten.

Auslöser war Metas Ankündigung, rund 30 Milliarden US-Dollar neue Schulden aufzunehmen, um Investitionen in Künstliche Intelligenz zu finanzieren. Gleichzeitig hob das Unternehmen seine Ausgabenprognose für 2025 auf bis zu 118 Milliarden US-Dollar an. Analysten reagierten mit Herabstufungen und warnten, die enormen Kosten könnten Metas Gewinne schmälern.

Elon Musk bleibt Spitzenreiter der Milliardärsliste

Während Amazon-Gründer Jeff Bezos und Google-Mitgründer Larry Page dank starker Quartalsergebnisse an Zuckerberg vorbeizogen, bleibt Elon Musk unangefochtener Spitzenreiter der Milliardärsliste.

Zuckerbergs Vermögen war zuvor durch steigende Meta-Aktien stark gewachsen. Der Meta-Chef zeigt sich gegenüber der Öffentlichkeit gerne als bodenständiger Tech-Pionier – er wird oft in schlichten T-Shirts und Jeans fotografiert. Trotz des Images, das er pflegt, besitzt er zahlreiche Luxusimmobilien, darunter ein riesiges Anwesen auf Hawaii mit strengen Sicherheitsvorkehrungen, mehrere Villen in Kalifornien sowie teure Fahrzeuge und Yachten.

Meta-Aktien gaben auch am vergangenen Freitag leicht nach; Zuckerberg selbst äußerte sich bislang nicht zum Kurssturz.