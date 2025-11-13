Zwei goldene Lukulli für SPAR - beste Fleisch- und Wurstabteilungen

Bei der Verleihung des „Lukullus“, der höchsten Auszeichnung der österreichischen Fleischbranche, durfte sich Spar gleich doppelt freuen. In Perchtoldsdorf wurden der SPAR-Gourmet in der Servitengasse (Wien 9) und die Feinkost-Abteilung im Interspar Gänserndorf mit dem goldenen Lukullus prämiert.

Der „Lukullus“ wird von der AMA Marketing GmbH alle zwei Jahre vergeben und würdigt herausragende Leistungen am Point of Sale. Teilnahmeberechtigt sind alle Fleischerfachgeschäfte Österreichs. Bewertet werden Kriterien wie Sortiment, Warenpräsentation, Frische, Beratung und Fachkompetenz des Personals – anonym überprüft durch unangemeldete Expert:innen-Store-Checks.

AMA-Marketing Aufsichtsrat Lorenz Mayr, Gebietsleiter Onur Okunakol, Mario Gall (Marktleiter), Ivana Pejkic (Feinkost-Abteilungsleiterin), Regionalleiter Martin Bauxberger, AMA-Marketing Geschäftsführerin Christina Mutenthaler-Sipek © Spar/Brunnbauer

Spar-Gourmet Wien überzeugt mit Qualität und Service

In der Kategorie Lebensmitteleinzelhandel bis 900 m² sicherte sich der SPAR-Gourmet in der Servitengasse den ersten Platz. „Diesen Preis bekommt man nicht alle Tage und die Mitarbeiter:innen haben sich diese Auszeichnung wirklich verdient. Die Kompetenz und Freundlichkeit unseres Feinkost-Teams bestätigen uns täglich auch unsere Kundinnen und Kunden, die zum Großteil aus Stammkunden bestehen und die persönliche Beratung schätzen", freut sich Spar-Geschäftsführer Alois Huber.

AMA-Marketing Aufsichtsrat Lorenz Mayr, Feinkost-Abteilungsleiterin Elisabeth Kaspar, Gebietsleiter Helmut Pfeiffer, AMA-Marketing Geschäftsführerin Christina Mutenthaler-Sipek © Spar/Brunnbauer

Interspar Gänserndorf gewinnt in Großflächen-KategorieAuch die Feinkost-Abteilung im Interspar Gänserndorf wurde ausgezeichnet – in der Kategorie über 2.000 m². Sieger in der Kategorie Lebensmitteleinzelhandel über 2.000 Quadratmeter wurde die Feinkost-Abteilung im Inetrspar Gänserndorf. Die Marktleiterin Elisabeth Kaspar freut sich über die Auszeichnung und sieht den goldenen Lukullus als Bestätigung für die Arbeit ihres Teams.