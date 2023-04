Jedes Tier im Tierheim hat den gleichen Traum: einen Menschen zu finden, der es aufnimmt und ihm ein liebevolles Zuhause schenkt. Doch leider dauert es bei manchen Tieren länger als bei anderen, bis sie adoptiert werden.

Vali, eine 10-jährige schwarz-weiße Katze, kam Anfang des Jahres 2022 in den Community Cat Club in New Jersey. "Sie wurde abgegeben, als ihre ältere Besitzerin sich nicht mehr um sie kümmern konnte", so die Gründerin Sara Sharp gegenüber Love Meow. Es ist immer schwer, wenn eine ältere Katze in einem Tierheim landet, aber die Mitarbeiter des Rettungsdienstes waren entschlossen, dieser Katze eine zweite Chance zu geben. Sie verbrachte einige Zeit in einer Pflegestelle, und der Community Cat Club hoffte, schnell eine dauerhafte Lösung zu finden.

"Wir hofften, so schnell wie möglich ein neues Zuhause für sie zu finden, damit sie direkt von ihrem jetzigen Zuhause in ihr neues Zuhause umziehen konnte", sagte Sara. "Sie liebt es, mit ihren Menschen zu schmusen und versteht sich sogar gut mit anderen Katzen und Hunden, wenn diese ihren Freiraum respektieren", so das Tierheim auf seiner Facebook-Seite.

Happy End

Ein Video zeigt Vali in ihrem Zwinger, wie sie ständig mit den Pfoten am Glas nach den vorbeigehenden Menschen schlägt. Es ist wohl auch Verzweiflung, warum die Katze am Glas kratzt und immer wieder auffallen möchte.

Berichten zufolge sah eine Frau das Video, kam, um Vali persönlich kennenzulernen, und "wusste, dass es so sein sollte". "Gut gemacht, Mädchen", schrieb das Tierheim und zeigte Fotos von Vali mit ihrer neuen Mutter.