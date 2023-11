Frau masturbierte mit Vibrator am Strand: Festnahme

Christine Revels-Glick, 34 Jahre alt, vergnügte sich mit einem Vibrator an einem Strand im US-Bundesstaat Georgia, wo sie dachte, niemand würde sie sehen. Das war aber nicht der Fall.

Einige Passanten sahen die Frau hörten offenbar ihr "Stöhnen". Daraufhin wurde die Polizei informiert. Als sie von den Beamten angesprochen wurde, stritt Revels-Glick zunächst alles ab und behauptete, sie habe sich nur auf ihr Handtuch gelegt und den Tag genossen.

Georgia woman who was caught masturbating on the beach is seen in new bodycam video. 34-year-old Christina Revels-Glick is seen telling police she was stressed out. #News #Crime #Georgia https://t.co/SK9x1xbO57