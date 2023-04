Hatte neues Herz bei Transplantation erhalten: Frau trägt altes immer bei sich

Frau trägt ihr altes Herz nach Transplantation in einer Plastiktüte mit sich herum.

Jessica Manning - die eine Herztransplantation hatte, nachdem sie mit einem halben Herzen geboren wurde - bewahrt ihr ursprüngliches Organ in einer Plastiktüte auf. Nachdem bei der 29-Jährigen mehrere Herzfehler diagnostiziert worden waren, musste sie sich 200 kleineren und größeren Operationen unterziehen.

Die Studentin aus Neuseeland litt an sechs Herzfehlern, und ihr Leben war vor der Transplantation eine "Achterbahn". Jetzt bewahrt sie ihr altes Herz in einer Plastiktüte auf, um andere aufzuklären.

"Wenn ich ein Haus kaufe, möchte ich es vergraben und einen Baum darauf pflanzen und es meinem Spender widmen", sagte Jessica. "In Neuseeland, in der Kultur der Maori, begraben wir unsere Organe oder Körperteile mit uns, wenn wir an einem heiligen Ort sterben. Ich habe noch nie erlebt, wie es sich anfühlt, ein ganzes Herz in meiner Brust zu haben, und das Gefühl, ein volles Herz zu haben, ist wirklich das Unglaublichste."