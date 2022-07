Kendall Jenner zeigt sich in sexy Strickjacke

Die 26-jährige Schwester von Kim Kardashian zeigt sich freizügig wie nie. Diesmal zeigt sich das Modell mit einer lasziven Strickjacke.

Fans von Kendall Jenner kommen ins Schwitzen. Und das nicht nur ob der aktuellen sommerlichen Temperaturen. Das Modell postete auf Instagram drei heiße Schnappschüsse im Bikini, zudem hat sie eine leichte Strickjacke an. Bereits nach einem Tag hat das Bild von Jenner bereits über 6 Millionen Likes.

Nach dem letzten PR-Debakel will sich Jenner nun wieder in ein besseres Licht rücken, hatte sie in den letzte Wochen doch ein Wiedersehen mit ihrem Ex, dem NBA-Star Devon Booker, auf den sozialen Medien geteilt. Blöd nur, dass das Treffen gefaked gewesen sein soll. Laut "Entertainment Tonight" soll das Paar bereits seit Juni getrennt sein. Der NBA-Star soll nicht bereit für eine feste Beziehung gewesen sein.