Lehrerin soll Schüler (15) Nacktfotos geschickt haben

Eine 26-jährige Aushilfslehrerin wird wegen Anstiftung zu sexuellem Fehlverhalten angeklagt, nachdem sie einen 15-jährigen Schüler geküsst und ihm Nacktfotos geschickt haben soll.

Emma Delaney Hancock, eine ehemalige Aushilfslehrerin an der Wellston Public School, begann im Oktober 2022, dem 15-Jährigen eine SMS zu schicken, um ihm eine Schulaufgabe zu geben. Einige Wochen später erhielt Hancock offenbar ein Nacktfoto des Schülers über Snapchat.

Laut den Dokumenten antwortete Hancock mit den Worten: "Verschicken wir jetzt halbnackte Bilder?". Der Teenager antwortete daraufhin: "Ich weiß nicht, tun wir das?", woraufhin sie angeblich antwortete: "Versuchst du, dass ich meinen Job verliere?" Von diesem Zeitpunkt an begannen Hancock und die Schülerin angeblich, regelmäßig Nacktfotos auszutauschen.

Dies führte dazu, dass sich die beiden bei zwei verschiedenen Gelegenheiten in Klassenzimmern küssten. Den Gerichtsdokumenten zufolge besuchte der namenlose Schüler Hancock einmal in ihrer Mittagspause in dem Klassenzimmer. Die beiden sollen sich auf der Toilette geküsst haben, und die Lehrerin wird beschuldigt, ihn bei einem ihrer Treffen befridigt zu haben.

Der Pädagoge sieht sich zwei Anklagen wegen Aufforderung zu sexuellen Handlungen oder Kommunikation mit einem Minderjährigen unter Verwendung von Technologie und zwei Anklagen wegen unzüchtiger oder unanständiger Handlungen gegenüber einem Kind unter 16 Jahren gegenüber. Der Leiter der öffentlichen Schulen von Wellston, Mike Franz, sagte gegenüber News 9, dass Hancock, sobald der Bezirk im November von den Anschuldigungen erfuhr, von der Anrufliste gestrichen und vom Schulgelände verbannt wurde.