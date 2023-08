Oma entsetzt: Gesamtes Ersparte von Termiten gefressen

Als sie versuchte, an ihr Geld heranzukommen, musste sie feststellen, dass die Geldscheine von Termiten zerfressen worden waren.

Eine Oma in Malaysia hat auf ungewöhnliche Weise einen Tiefpunkt erreicht, nachdem ihre gesamten Ersparnisse von Termiten aufgefressen wurden. Nach Angaben ihres Enkels Khairul Azhar, der die Geschichte hochgeladen hat, hatte die Seniorin umgerechnet 10.000 € in einer Kiste für eine Pilgerreise nach Mekka im Jahr 2024 gespart, wie die Straits Times berichtet.

Termiten aßen komplettes Geld auf

Ihre Träume von einer Reise wurden jedoch durch einen Termitenbefall zunichte gemacht. Als sie versuchte, an ihr Geld heranzukommen, musste sie feststellen, dass die Geldscheine von Termiten zerfressen worden waren, wie ihr Sohn berichtete. Khairul, der in Kelantan lebt, sagte, er habe versucht, die Situation zu retten, indem er die Hälfte der geplünderten Scheine an die Zentralbank von Malaysia schickte, in der Hoffnung, sie ersetzt zu bekommen.

In den Kommentaren in den sozialen Medien gab es zahlreiche Vorschläge, wie man das Geld besser aufbewahren könnte. Die meisten empfahlen ihr, das nächste Mal das Geld in Gold umzutauschen.