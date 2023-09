Pilot schnupft Koks von nackter Brust: Verliert Job

Sein Abend geriet außer Kontrolle, und er berichtete einer Flugbegleiterin, einer engen Freundin von ihm, von seinen Eskapaden.

Ein Skandal erschüttert die renommierte Fluggesellschaft British Airways: Ein verheirateter Pilot, Mike B., steht im Zentrum einer aufsehenerregenden Geschichte, die für Entsetzen sorgt. Dem Piloten wird vorgeworfen, Kokain von den Brüsten einer Frau geschnupft zu haben und dann in einem voll besetzten Flugzeug nach Großbritannien fliegen zu wollen.

Kokste sich ins Aus

Der Vorfall begann in Johannesburg, wo Mike B. auf einen Rückflug nach London wartete. Sein Abend geriet außer Kontrolle, und er berichtete einer Flugbegleiterin, einer engen Freundin von ihm, von seinen Eskapaden. Er hatte zwei Männer, eine walisische Urlauberin und eine junge spanische Frau in einem Nachtclub kennengelernt. In seinen Nachrichten prahlte er damit, wie die Frauen oben ohne tanzten, bevor Kokain ins Spiel kam.

Am nächsten Tag, als er kurz davor stand, das Flugzeug zu steuern, schlug die besorgte Flugbegleiterin Alarm, und British Airways sagte den Flug ab. Dies führte zu geschätzten Kosten von rund 100.000 Pfund. Mike B. wurde suspendiert und nach Großbritannien als Passagier zurückgebracht, wo er auf Drogen getestet wurde, und das Ergebnis war positiv. Dies führte zur sofortigen Kündigung des Piloten.

Die Fluggesellschaft reagierte schockiert auf diesen Vorfall und betonte, dass solch ein Verhalten absolut inakzeptabel sei. Die Erwartungen an ihre Piloten liegen in erster Linie im Schutz der Passagiere und der Einhaltung der Gesetze.