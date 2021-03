Eisessen ist glücklichmachende Herzenssache

Die neuen ESKIMO Eisneuheiten 2021 im Überblick

Die Eismarke mit dem Herz verbinden viele mit schönen Momenten des Miteinanders, der unbeschwerten Freude und des Genusses. In einer aktuellen globalen Umfrage

der britischen ESKIMO Schwestermarke Wall’s wurden die Auswirkungen der LockdownMaßnahmen auf das Glücksempfinden der Menschen untersucht. Im „Manifest für eine glücklichere Welt“ wurden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst.



Der Lockdown hat die Einstellung zum Glücklichsein bei den meisten Menschen verändert. Prioritäten wurden neu bewertet. Das Ergebnis: Auch wenn die Zeiten schwierig sind, hat für fast 80% der Menschen Glücklichsein und Wohlbefinden Vorrang vor Status oder finanziellem Erfolg. Es zählen die fröhlichen Momente und was die Menschen gemeinschaftlich verbindet. Also genau das, wofür auch Magnum, Cornetto & Co die idealen Begleiter sind.

Und auf welche Glücksmomente darf man sich heuer freuen? Auf jede Menge – denn die ESKIMO Eisneuheiten 2021 lassen keine Wünsche offen – es wird luxuriös-genussvoll, cool, mystisch - und das Portfolio ist nachhaltiger denn je:

Diashow: ESKIMO Eisneuheiten 2021 1/8 Ein köstliches Eis mit Vanille-, Schokoladen- und Karamell-Geschmack und in Form von Prinzessin Elsas bestem Freund Olaf. Das zweite Produkt im Rahmen der exklusiven Kooperation mit Disney. Nicht nur die Jüngsten werden vom lustigen Schneemann aus „Frozen“ in Eisform begeistert sein.

2/8 Gut für mich, gut für den Planeten: Mit LIKKIES launcht ESKIMO eine neue Marke für alle bewussten Eis-am-Stiel-Fans. Erhältlich in zwei spannenden Geschmackrichtungen beeindruckt LIKKIES mit besonders hochwertigen Rezepturen. Die LIKKIES gibt es in Strawberry Cheesecake und Chocolate Caramel.

3/8 Getreu dem Motoo #LebeDeinenGenuss wird das Eis mit dem berühmten Knacken 2021 wieder für große Begeisterung unter den Magnum-Fans sorgen. Mit dem neuen Magnum Double Gold Caramel Billionaire erreicht Magnum ein neues Level an Genuss und luxuriösem Verwöhnfeeling. Das Eis gibt es klassisch am Stiel oder auch im Becher.

4/8 Das Star Wars-Lichtschwert-Eis besticht als erfrischendes Wassereis entweder mit Heidelbeer- oder Wassermelonen-Geschmack und kommt in Form eines aufregenden Lichtschwerts daher.

5/8 Den freundlichen Disney Superhelden und #1 Marvel Charakter Spiderman gibt es heuer als Wassereis in toller 3D-Optik in der beliebten Geschmacksrichtung Erdbeere oder als cremiges Eis im Multipack mit Vanille- und Schokoladengeschmack sowie Eis mit Erdbeere und mit aufgestempeltem Spinnennetz.

6/8 Der Twister kommt! Dieses Jahr mit neuem Twist und so bunt wie nie, denn die Sorten Melone, Erdbeer-Zitrone und Apfel-Heidelbeer sorgen für noch mehr verdrehten Eis-Spaß.

7/8 Das Cornetto Dragon ist exotisches Mango-Maracuja-Eis und fruchtiges Erdbeer-Heidelbeer-Eis mit einer köstlichen Erdbeer-Zitronen-Sauce, gefüllt in eine schwarze Kakaowaffel und mit einem Topping aus Keksstückchen, die an Lavasteine erinnern.

8/8 Cremissimo begeistert künftig mit der Kombination aus Pfirsich-, Joghurt-Eis und Ananassorbet alle Cremissimo- und Eiscoupe-Fans mit Sicherheit.